Ion Cristoiu: România se îndreaptă spre o Criză politică de proporții care putea fi, totuși, evitată

„Ori de câte ori am vorbit despre campania dusă de PSD pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan cu un alt premier de la PNL și păstrarea, prin asta, a actualei coaliții de guvernare, am plecat de la o premisă, dacă se poate spune, de bun-simț: și anume că Ilie Bolojan va demisiona din funcția de premier luni seara sau marți dimineața și că PNL va propune un alt premier. Din câte se contura, Cătălin Predoiu era varianta.

Era vorba de înlocuirea de către PNL a unui premier care a fost – nu este – premierul PNL, ci este premierul USR. Un user-ist care este Ilie Bolojan, fără pic de pricepere politică, făurit în laboratoare, ca și toți liderii USR. De la cultivarea lui, ca mărețele lui realizări la Oradea, și până la „mărețele” lui realizări la guvern.

Numai că acum rețeaua de presă – G4Media, HotNews, SpotMedia, Cotidianul, Digi – a sărit în apărarea omului lor și face presiuni asupra lui Nicușor Dan ca să-l păstreze premier. Deci înlocuirea unui tip user-ist, rost, administrator mediocru, politician, cu un alt reprezentant al PNL care să înțeleagă că conduce un guvern de coaliție și nu guvernul „mămicii lui”, pentru că asta a fost și este el.

El a transformat guvernul României într-un guvern de clan, al familiei, al rețelei. Nici măcar de PNL n-a ținut cont. Normal ar fi fost să demisioneze și să fie înlocuit cu cineva agreat și de PSD, pentru că era vorba de o coaliție în care PSD totuși are majoritatea parlamentară. În 2–3 zile lucrurile se rezolvau și România mergea mai departe.

Lăsând la o parte faptul că era nevoie de această schimbare, pentru că s-ar fi pus capăt unui „bolojanism”, ca să zic așa, unei politici de dușmănie față de români, manifestată de gașca lui Bolojan.

El, săracul, este șeful – un șefuleț trimis de o gașcă. Am înțeles, bun. Dar chiar dacă Ilie Bolojan ar fi fost cel mai bun premier din lume, totuși, până la urmă, nu poate sta stabilitatea unei țări într-un om. Pleacă și poate revine. Nu știu, poate devine, nu știu, regele României. Mă îndoiesc.

Eram sigur că așa se va întâmpla, pentru că e clar că Partidul Social Democrat nu poate da înapoi. Dacă ar renunța, partidul nu mai există. Campania pe care a pornit-o are drept temei faptul că PSD și-a dat seama că a fost la guvernare, dar de fapt n-a putut să facă nimic. Practic, a fost transformat dintr-un partid majoritar într-un partid minoritar, un partid dus la căruță.

Deci, din acest punct de vedere, Partidul Social Democrat are nevoie nu numai de schimbarea lui Bolojan, dar și de o reechilibrare a raportului de forță.

Partidul Social Democrat a câștigat alegerile și țara nu poate fi condusă de USR. Nu poate să fie așa ceva.

Ne-a anunțat însă domnul Ilie Bolojan că nu demisionează, că va face un guvern care va dura 45 de zile, din 45 în 45 de zile. Deci asta va fi.

Eu nu sunt prăpăstios. Nu-mi vine să cred că, în locul unei soluții simple, se alege o criză politică. Adică, în loc să se evite o criză politică prin plecarea lui Ilie Bolojan și a găștii lui – pentru că e clar că PNL nu va putea să-l răstoarne – ne îndreptăm către o criză politică ce ar fi putut fi evitată.

Deci, repet, în locul unei chestiuni simple, deja ne vom trezi cu un guvern de 45 de zile, cu multe răsturnări și cu o creștere a importanței AUR.

O să vedeți, din punctul acesta de vedere”, spune Ion Cristoiu, în Pastila zilnică.

