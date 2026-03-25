20 de ani de American Spaces în România. Ambasada SUA la București inaugurează expoziția „Founders Museum"

Olga Borșcevschi
Galerie Foto 11

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenber, a participat, alături de ministrul Culturii, András István Demeter, și de directorului Bibliotecii Naționale a României, Bogdan Gheorghiu, la inaugurarea oficială a expoziției „Founders Museum” (Muzeul Părinților Fondatori ai Americii) și cea de-a 20-a aniversare a programului American Spaces în România. Evenimentul a avut loc în atriumul Bibliotecii Naționale.

Ambasada Statelor Unite în România precizează că Muzeul Părinților Fondatori este o inițiativă a Casei Albe și face parte din campania „Freedom 250” lansată de Administrația Trump, care comemorează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

Sursa foto: Facebook / U.S. Embassy Bucharest

„Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, s-a alăturat ministrului culturii, András István Demeter, și directorului Bibliotecii Naționale a României, Bogdan Gheorghiu, pentru a marca inaugurarea oficială a expoziției „Founders Museum” (Muzeul Părinților Fondatori ai Americii) și cea de-a 20-a aniversare #AmericanSpaces, în România.

Expoziția specială a Casei Albe, găzduită în atriumul Bibliotecii Naționale, este un reper important al evenimentelor aniversare #Freedom250. Aceasta aduce la viață povestea părinților fondatori americani și valorile durabile – libertate, democrație și oportunitate – care continuă să modeleze 🇺🇸Statele Unite și parteneriatul nostru cu 🇷🇴România, în prezent.

Mulțumim Ministerul Culturii și Biblioteca Națională a României pentru parteneriatul valoros în realizarea acestei expoziții. Vă invităm să vizitați Biblioteca Națională, în acest an, pentru a descoperi Muzeul Părinților Fondatori și a sărbători împreună cu noi 250 de ani de la fondarea Americii!”, transmite reprezentanța diplomatică pe Facebook.

Expoziția va rămâne deschisă pe tot parcursul anului la București și în alte American Corners din România. Fiecare imagine este însoțită de un cod QR care trimite la o experiență video imersivă, făcând istoria Statelor Unite captivantă și accesibilă pentru publicul larg din România. În plus, panouri informative, inclusiv biografii, sunt disponibile și în limba română.

Cu peste 700 de locații în 140 de țări, American Spaces reprezintă puncte de contact esențiale pentru milioane de oameni la nivel global, construind legături între Statele Unite și comunitățile din întreaga lume. Acestea pun în evidență valorile fundamentale ale Statelor Unite și reflectă spiritul american în fața publicului internațional. Prin interacțiunea cu audiențe străine, American Spaces susțin interesele SUA, promovează o mai bună înțelegere a Statelor Unite și oferă oportunități pentru ca Statele Unite să intre în contact cu viitorii lideri.

Sursa foto: Facebook / U.S. Embassy Bucharest

Sursa foto: Facebook / U.S. Embassy Bucharest 

REACȚIE Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu ajutorul sindicatelor: Principala nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul
14:07
Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu ajutorul sindicatelor: Principala nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul
FLASH NEWS Prima reacție a lui Fritz, după depunerea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu. „Sunt supărați pentru că le-a explicat că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”
11:00
Prima reacție a lui Fritz, după depunerea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu. „Sunt supărați pentru că le-a explicat că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
08:22
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
ULTIMA ORĂ Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea
07:58
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea
FLASH NEWS Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
22:50
Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
FLASH NEWS Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
21:35
Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Predicția lui George Simion despre liderii PSD: „Sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video | Primele imagini în detaliu cu Cybercab de la Tesla. Nu are volan, dar introduce clapetă pentru deschiderea ușilor
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
De ce unele opere de artă ajung capodopere, iar altele dispar fără urmă?
FLASH NEWS După restructurări la CE Oltenia, Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru a fost debranșată de la sistemul energetic. Mai mulți angajați vor fi disponibilizați
15:00
După restructurări la CE Oltenia, Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru a fost debranșată de la sistemul energetic. Mai mulți angajați vor fi disponibilizați
TRAGEDIE Un șofer român de TIR a fost ucis de un alt român într-o parcare din Spania. Motivul uluitor pentru care s-a ajuns la crimă
14:46
Un șofer român de TIR a fost ucis de un alt român într-o parcare din Spania. Motivul uluitor pentru care s-a ajuns la crimă
LIFESTYLE Ce flori să plantezi pentru a scăpa de buruienile din grădină, potrivit unui expert în grădinărit
14:34
Ce flori să plantezi pentru a scăpa de buruienile din grădină, potrivit unui expert în grădinărit
ȘTIINȚĂ Inteligența Artificială a descoperit 31 de noi planete, în afara sistemului nostru solar
14:25
Inteligența Artificială a descoperit 31 de noi planete, în afara sistemului nostru solar
MILITAR Negocieri de pe poziții de forță. În timp ce invită Iranul la discuții de pace, SUA se pregătesc să trimită 3.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu
14:19
Negocieri de pe poziții de forță. În timp ce invită Iranul la discuții de pace, SUA se pregătesc să trimită 3.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu

Cele mai noi

Trimite acest link pe