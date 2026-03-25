20 de ani de American Spaces în România. Ambasada SUA la București inaugurează expoziția „Founders Museum”

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenber, a participat, alături de ministrul Culturii, András István Demeter, și de directorului Bibliotecii Naționale a României, Bogdan Gheorghiu, la inaugurarea oficială a expoziției „Founders Museum” (Muzeul Părinților Fondatori ai Americii) și cea de-a 20-a aniversare a programului American Spaces în România. Evenimentul a avut loc în atriumul Bibliotecii Naționale.

Ambasada Statelor Unite în România precizează că Muzeul Părinților Fondatori este o inițiativă a Casei Albe și face parte din campania „Freedom 250” lansată de Administrația Trump, care comemorează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

„Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, s-a alăturat ministrului culturii, András István Demeter, și directorului Bibliotecii Naționale a României, Bogdan Gheorghiu, pentru a marca inaugurarea oficială a expoziției „Founders Museum" (Muzeul Părinților Fondatori ai Americii) și cea de-a 20-a aniversare #AmericanSpaces, în România. Expoziția specială a Casei Albe, găzduită în atriumul Bibliotecii Naționale, este un reper important al evenimentelor aniversare #Freedom250. Aceasta aduce la viață povestea părinților fondatori americani și valorile durabile – libertate, democrație și oportunitate – care continuă să modeleze 🇺🇸Statele Unite și parteneriatul nostru cu 🇷🇴România, în prezent. Mulțumim Ministerul Culturii și Biblioteca Națională a României pentru parteneriatul valoros în realizarea acestei expoziții. Vă invităm să vizitați Biblioteca Națională, în acest an, pentru a descoperi Muzeul Părinților Fondatori și a sărbători împreună cu noi 250 de ani de la fondarea Americii!", transmite reprezentanța diplomatică pe Facebook.

Expoziția va rămâne deschisă pe tot parcursul anului la București și în alte American Corners din România. Fiecare imagine este însoțită de un cod QR care trimite la o experiență video imersivă, făcând istoria Statelor Unite captivantă și accesibilă pentru publicul larg din România. În plus, panouri informative, inclusiv biografii, sunt disponibile și în limba română.

Cu peste 700 de locații în 140 de țări, American Spaces reprezintă puncte de contact esențiale pentru milioane de oameni la nivel global, construind legături între Statele Unite și comunitățile din întreaga lume. Acestea pun în evidență valorile fundamentale ale Statelor Unite și reflectă spiritul american în fața publicului internațional. Prin interacțiunea cu audiențe străine, American Spaces susțin interesele SUA, promovează o mai bună înțelegere a Statelor Unite și oferă oportunități pentru ca Statele Unite să intre în contact cu viitorii lideri.

