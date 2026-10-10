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A 12-a zi de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii campează în zonă și cer eliberarea fostului prezidențiabil

Ruxandra Radulescu
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Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat, sâmbătă 10 octombrie, în fața Arestului Central al Capitalei, în a 12-a zi de proteste, după arestarea fostului candidat la prezidențiale, în dosarul de înșelăciune în formă continuată. Jandarmeria a anunțat că, de la momentul declanșării manifestațiilor, a dat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 101.000 de lei, în zona Arestului Central și a sediului DIICOT.

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Aproximativ 50 de persoane își manifetă revolta față de arestarea fostului prezidențiabil, Călin Georgescu. Oamenii au venit cu drapeluri și pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu.

Susținătorii scandează mesaje precum: „Călin Georgescu este președinte”, sau „Dosar fabricat, Călin persecutat„.

Mulți continuă să campeze în fața Arestului Central și insistă să-și petreacă nopțile în corturile pe care și le-au instalat pe gazonul din apropiere.

Jandarmeria a dat 124 de sancțiuni în 11 zile de protest

Jandarmeria Capitalei a anunțat, sâmbătă, că a aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei, în urma adunărilor publice din zona Arestului Central și a sediului DIICOT, care au avut loc între 29 septembrie și 9 octombrie 2026.

Într-un comunicat de presă transmis de Jandarmeria Capitalei, instituția spune că jandarmii au intervenit în cele două zone pentru a păstra ordinea publică.

De asemenea, jandarmeria a precizat că adunările nu au respectat procedura prevăzută de lege:

„Aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, a precizat Jandarmeria Capitalei.

Jandarmeria a mai transmis că a trimis la fața locului și echipe de dialog, care au rolul de a vorbi permanent cu cei care participă la adunări.

„Echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator”, se arată în comunicat.

„Măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă”, a mai adăugat Jandarmeria Capitalei.

124 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 101.000 de lei

Potrivit Jandarmeriei, au fost mai multe încălcări ale legii, iar jandarmii au dat amenzi pe baza a două legi. Prima este Legea nr. 60/1991, a adunărilor publice. A doua este Legea nr. 61/1991, care se referă la încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

„Jandarmii au aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei”, se arată în comunicat.

Documentul nu spune ce fapte au fost sancționate și nici câte amenzi au fost date pe fiecare lege în parte.

Cinci sesizări către organele de urmărire penală

Pe lângă amenzi, jandarmii au sesizat și organele de urmărire penală.

„Jandarmii au întocmit 5 acte de sesizare a organelor de urmărire penală”, precizează instituția.

Potrivit comunicatului, sesizările se referă la:

  • amenințare (art. 206 din Codul penal);
  • distrugere (art. 253 din Codul penal);
  • ultraj (art. 257 din Codul penal);
  • port de obiecte periculoase (două sesizări, conform art. 372 din Codul penal).

Apeluri la dispeceratul Jandarmeriei și la 112

De asemenea, instituția mai spune că unele apeluri au venit direct la dispeceratul Jandarmeriei, iar altele prin numărul unic de urgență.

„Au fost înregistrate 22 de apeluri la Dispeceratul DGJMB și 20 de apeluri la 112, redirecționate către Dispeceratul DGJMB”, se mai arată în comunicat.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul.

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