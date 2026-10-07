Miercuri seară, aproximativ 150 de persoane s-au adunat, pentru a noua seară consecutiv, în fața Arestului Central din București, pentru a protesta față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu.

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au scandat minute în șir „Călin Georgescu este președinte!”. Pe lângă lozincile de susținere, o parte dintre participanții la protest au venit în fața Arestului Central cu mai multe steaguri ale României.

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De asemenea, susținătorii lui Călin Georgescu au afișat din nou bannerul cu mesajul „Vocile incomode nu se reduc la tăcere prin cătușe”, precum și mai multe pancarte pe care scria „Călin Georgescu, persecutat politic”.

Fostul prezidențiabil și soția sa, a doua zi consecutivă la percheziții și audieri

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și soția acestuia, Cristela, au revenit miercuri, 7 octombrie, la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă clonarea mediilor de stocare ale dispozitivelor electronice ridicate la perchezițiile efectuate în vila lor din Mogoșoaia.

În urmă cu o zi, cei doi au petrecut aproape opt ore la percheziții informatice și audieri. Astăzi, procurorii DIICOT au decis să pună sechestru pe mai multe conturi dechise pe numele fostului prezidențiabil.

Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru și cu conturile bancare blocate

Tribunalul București a respins, miercuri, ca neîntemeiată, contestația formulată de fostul candidat la prezidențiale împotriva sechestrului instituit de procurori asupra vilei sale din Mogoșoaia. Călin Georgescu va trebui să achite statului suma de 400 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Hotărârea instanței este definitivă.

De asemenea, procurorii DIICOT au anunțat că au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Cristela Georgescu, revoltată la ieșirea de la DIICOT

După încheierea procedurilor, Cristela Georgescu a vorbit despre modul în care se desfășoară perchezițiile informatice și a explicat ce au verificat anchetatorii. Soților Georgescu le-au fost verificate zeci de dispozitive electronice, iar soția fostului candidat la prezidențiale a explicat, emoționată, că s-a simțit „torturată” în timp ce îi erau afișate fotografii cu copiii săi.