Adrian Năstase a analizat reacția lui Donald Trump după înfrângerea lui Viktor Orbán: „Americanii nu au foști prieteni”

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a vorbit pe blogul său despre reacția președintelui Donald Trump după înfrângerea lui Viktor Orbán din alegerile din Ungaria de pe 12 aprilie. Acesta spune că liderul de la Casa Albă a avut o reacție „extrem de expresivă”.

Adrian Năstase spune că Viktor Orbán reușise să realizeze legături externe surprinzătoare, în același timp cu Statele Unite, Rusia și China, dar subliniază că fostul premier a avut o poziție inflexibilă în legătură cu războiul din Ucriana și în relația cu conducerea Uniunii Europene. Fostul premier mai spune că Orbán a contat foarte mult pe sprijinul americanilor, dar subliniază că americanii nu au foști prieteni.

„Victor Orban reușise să realizeze legături externe surprinzătoare, în același timp, cu SUA, cu Rusia și cu China dar a avut o poziție inflexibilă în legătură cu Ucraina și cu războiul din Ucraina sau în ceea ce privește relația cu conducerea Uniunii Europene. El a contat foarte mult pe sprijinul american. În ultima sa vizită în Statele Unite, a solicitat un imprumut de 20 de miliarde $ din partea președintelui Trump și a trezoreriei americane pentru a compensa lipsa de susținere financiară din partea Bruxelles-ului. În final, acest împrumut nu i-a fost acordat iar vizita vicepreședintelui Vance nu a putut compensa banii care ar fi trebuit să „pregătească” electoratul pentru alegeri. S-a dovedit încă odată că americanii nu au foști prieteni” a scris Adrian Năstase.

„Reacția lui Trump a fost extrem de expresivă”

De asemenea, Adrian Năstase spune că reacția președintelui american, după pierdera alegerilor de către Orbán, a fost extrem de expresivă. Donald Trump a spus după alegerile din Ungaria că Viktor Orbán a fost un prieten bun, dar că alegerile i-au aparținut.

„De altfel reacția președintelui Trump, după pierderea alegerilor de către Orban, a fost extrem de expresivă: „Orban a fost un bun prieten dar alegerile au fost ale lui nu ale mele”. Unii compară partitdul Tisza al lui Magyar cu USR-ul din România. Vom vedea dacă această comparație are sens, mai ales că, in termen de câștig, pare o victorie surprinzătoare, asemănătoare AUR”, a mai scris fostul premier.

