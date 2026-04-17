Adrian Năstase a analizat reacția lui Donald Trump după înfrângerea lui Viktor Orbán: „Americanii nu au foști prieteni"

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a vorbit pe blogul său despre reacția președintelui Donald Trump după înfrângerea lui Viktor Orbán din alegerile din Ungaria de pe 12 aprilie. Acesta spune că liderul de la Casa Albă a avut o reacție „extrem de expresivă”.

Adrian Năstase spune că Viktor Orbán reușise să realizeze legături externe surprinzătoare, în același timp cu Statele Unite, Rusia și China, dar subliniază că fostul premier a avut o poziție inflexibilă în legătură cu războiul din Ucriana și în relația cu conducerea Uniunii Europene. Fostul premier mai spune că Orbán a contat foarte mult pe sprijinul americanilor, dar subliniază că americanii nu au foști prieteni.

„Victor Orban reușise să realizeze legături externe surprinzătoare, în același timp, cu SUA, cu Rusia și cu China dar a avut o poziție inflexibilă în legătură cu Ucraina și cu războiul din Ucraina sau în ceea ce privește relația cu conducerea Uniunii Europene. El a contat foarte mult pe sprijinul american. În ultima sa vizită în Statele Unite, a solicitat un imprumut de 20 de miliarde $ din partea președintelui Trump și a trezoreriei americane pentru a compensa lipsa de susținere financiară din partea Bruxelles-ului. În final, acest împrumut nu i-a fost acordat iar vizita vicepreședintelui Vance nu a putut compensa banii care ar fi trebuit să „pregătească” electoratul pentru alegeri. S-a dovedit încă odată că americanii nu au foști prieteni” a scris Adrian Năstase.

De asemenea, Adrian Năstase spune că reacția președintelui american, după pierdera alegerilor de către Orbán, a fost extrem de expresivă. Donald Trump a spus după alegerile din Ungaria că Viktor Orbán a fost un prieten bun, dar că alegerile i-au aparținut.

US President Donald Trump greets Prime Minister of Hungary Viktor Orban before their meeting at the White House in Washington on November 7, 2025. Photo by Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM

„De altfel reacția președintelui Trump, după pierderea alegerilor de către Orban, a fost extrem de expresivă: „Orban a fost un bun prieten dar alegerile au fost ale lui nu ale mele”. Unii compară partitdul Tisza al lui Magyar cu USR-ul din România. Vom vedea dacă această comparație are sens, mai ales că, in termen de câștig, pare o victorie surprinzătoare, asemănătoare AUR”, a mai scris fostul premier.

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan: „Pentru că nu se va putea oferi multă pâine, se va oferi mult circ”
14:11
Ilie Bolojan: „Pentru că nu se va putea oferi multă pâine, se va oferi mult circ”
EXCLUSIV PSD inițiază un proiect de lege pentru a bloca vânzarea companiilor de stat. Gândul publică documentul
14:05
PSD inițiază un proiect de lege pentru a bloca vânzarea companiilor de stat. Gândul publică documentul
ULTIMA ORĂ Premierul Bolojan îi compară pe PSD-işti cu şobolanii: „În cămară, când deschizi uşa, vezi că ai nişte şobolani. Degeaba îţi umpli cămara”
13:50
Premierul Bolojan îi compară pe PSD-işti cu şobolanii: „În cămară, când deschizi uşa, vezi că ai nişte şobolani. Degeaba îţi umpli cămara”
FLASH NEWS Grindeanu compară guvernarea Bolojan cu stabilitatea din Coreea de Nord: „Acest guvern nu mai oferă speranță românilor”
13:48
Grindeanu compară guvernarea Bolojan cu stabilitatea din Coreea de Nord: „Acest guvern nu mai oferă speranță românilor”
ULTIMA ORĂ Ministrul Mediului a schimbat Guvernatorul Deltei. Cine este noul şef al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării
13:16
Ministrul Mediului a schimbat Guvernatorul Deltei. Cine este noul şef al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, detalii de ultimă oră despre referendumul din interiorul PSD care va avea loc luni, 20 aprilie
12:37
Sorin Grindeanu, detalii de ultimă oră despre referendumul din interiorul PSD care va avea loc luni, 20 aprilie
Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat ALARMA în sat
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Scrisul fără mâini devine realitate: cum ajung gândurile pe ecran
EDUCAȚIE Părinții și-au adus copiii de la oraș la sat la grădiniță. O educatoare din Dolj, profesorul anului din mediul rural
18:33
Părinții și-au adus copiii de la oraș la sat la grădiniță. O educatoare din Dolj, profesorul anului din mediul rural
ACTUALITATE Robert va studia din toamnă la Harvard. Elevul din Constanța a obținut o bursă impresionantă în SUA
18:27
Robert va studia din toamnă la Harvard. Elevul din Constanța a obținut o bursă impresionantă în SUA
FOTO-VIDEO Șase luni de la tragedia din Rahova. Păgubiții protestează lângă blocul afectat de explozie
18:09
Șase luni de la tragedia din Rahova. Păgubiții protestează lângă blocul afectat de explozie
EVENIMENT Cine sunt liderii europeni care iau parte la discuțiile de la Paris pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Participă și președintele Nicușor Dan
18:02
Cine sunt liderii europeni care iau parte la discuțiile de la Paris pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Participă și președintele Nicușor Dan
FLASH NEWS După redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Trump îi ironizează pe aliații din NATO: „M-au sunat să întrebe dacă am nevoie de ajutor”
17:51
După redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Trump îi ironizează pe aliații din NATO: „M-au sunat să întrebe dacă am nevoie de ajutor”
EXCLUSIV Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale
17:48
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale

Cele mai noi

Trimite acest link pe