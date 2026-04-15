Reacția surprinzătoare a lui Trump la înfrângerea lui Orban: „Nu m-am implicat prea mult în campanie. Era cu mult în urmă“. Ce părere are despre Magyar

Președintele american, Donald Trump, i-a declarat, marți, jurnalistului ABC News, Jonathan Karl, că nu este îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orbán în Ungaria și că îl apreciază pe viitorul prim-ministru, Peter Magyar.

„Cred că noul om va face o treabă bună — e un om de treabă”, i-a spus Trump reporterului.

Prestedintele SUA nu știe dacă ar fi contat cu ceva dacă ar fi mers el în Ungaria, în locul vicepreședintelui JD Vance, pentru a face campanie pentru Orbán.

„Era cu mult în urmă”, a spus Trump. „Nu m-am implicat prea mult în campania asta. Totuși, Viktor e un om de treabă.”

El a menționat că viitorul prim-ministru a fost în trecut membru al partidului lui Orbán și are opinii similare în privința imigrației.

„Cred că se va descurca bine.”

În perioada premergătoare alegerilor care au avut loc pe 12 aprilie în Ungaria, Trump și-a exprimat sprijinul pentru Orban în repetate rânduri. Președintele SUA a șusținut inclusiv un scurt discurs, săptămâna trecută, la un miting electoral în Ungaria, când Vance l-a sunat pe șeful său imediat ce a urcat pe scenă.

De asemenea, Trump a transmis un mesaj video de sprijin la conferința CPAC de la Budapesta din martie.

Pe contul său de Truth social, Trump a transmis mai multe mesaje în care și-a reiterat sprijinul pentru premierul Orban. De asemenea, după conferința de securitate de la Munchen, din luna februarie, Trump l-a trimis pe secretarul său de stat, Marco Rubio, la Budapesta. După toate aceste eforturi, însă, Viktor Orban a pierdut puterea după 16 ani, întrucât un număr record de maghiari au votat pentru o orientare pro-UE promovată de rivalul său de centru-dreapta, Peter Magyar.

