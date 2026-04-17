Prima pagină » Știri externe » Orbán rupe tăcerea după înfrângerea în alegerile din Ungaria: „O eră politică s-a încheiat”

După înfrângerea din alegerile din Ungaria de pe 12 aprilie, Viktor Orbán a avut prima apariție publică, cu ocazia căreia a spus că „o eră politică s-a încheiat” în Ungaria. În ciuda rezultatelor zdrobitoare, Orbán nu se va retrage din funcția de lider al partidului său, Fidesz, pe măsură ce acesta intră în opoziție.

După zile de absență din viața publică, timp în care și-a anulat și participarea la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, Viktor Orbán a revenit în atenția publică cu noi comentarii despre starea actuală a partidului său.

Viktor Orbán și-a încheiat domnia de 16 ani cu „durere și gol interior”

Într-un interviu acordat publicației pro-guvernamentale Patrióta, Orbán a recunoscut amploarea pierderii alegerilor în termeni neobișnuit de direcți. Acesta a admis că mesajul opoziției a fost mai puternic de această dată și a vorbit și despre sentimentul de „durere și gol interior” resimțit după pierderea puterii. Într-o notă metaforică, Orbán s-a declarat pregătit să fie căpitanul echipei care să-și conducă oamenii înapoi în arenă, dacă membrii partidului Fidesz vor decide să-i acorde în continuare încredere.

„Dacă comunitatea mea îmi spune să stau în ultimul rând, o voi face… Dacă îmi spun să duc echipa pe teren, o voi face”, a spus Orbán.

Trebuie să recunosc că mesajul adversarului a fost mai puternic”

Pe 12 aprilie, partidul de opoziție din Ungaria condus de Péter Magyar, Tisza, a obținut o victorie decisivă în urma căreia s-a ales cu 138 de locuri în parlamentul de la Budapesta, format din 199 de locuri. Viktor Orbán, care a condus Ungaria timp de 20 de ani, dintre care 16 ani consecutivi, a adoptat un ton sumbru pe tot parcursul interviului acordat publicației Patrióta.

Viktor Orbán nu a evitat să își asume responsabilitatea pentru pierderea alegerilor și a precizat că mesajul adversarului său politic a determinat populația să-i dea un vot de blam. „Trebuie să recunosc că mesajul adversarului a fost mai puternic”, a spus Orbán. În principal, mesajul partidului concurent s-a axat pe promisiunea de a eradica corupția și de a demonta mașinăria politică a lui Orbán.

