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Alegeri istorice în Bosnia și Herțegovina: Harta a unui scrutin crucial într-o țară divizată, marcat de tehnologie nouă și tensiuni geopolitice

Alegeri istorice în Bosnia și Herțegovina: Harta a unui scrutin crucial într-o țară divizată, marcat de tehnologie nouă și tensiuni geopolitice
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Cetățenii din Bosnia și Herțegovina sunt chemați la urne pe 4 octombrie pentru a-și vota viitoarea conducere la toate cele trei niveluri administrative: de stat, de entitate și de canton. 

Sună complicat, dar pentru țara împărțită în două entități – Federația Bosniei și Herțegovinei, Republica Srpska și districtul Brcko, asta e normalitatea. Bosnia și Herțegovina sunt împărțite în două entități conform Acordului de la Dayton. Este Federația Bosniei și Herțegovinei și Republica Srpska.

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Rezultatele parțiale vor fi anunțate în noaptea aceasta. Rezultatele finale vor fi anunțate ulterior după numărarea tuturor voturilor din diasporă și prin corespondență. Rezultatele alegerilor vor fi validate până la 20 noiembrie 2026, potrivit Al Jazeera.

Alegerile au loc într-un context tensionat. După alegerile din 2022, o coaliție formată din Alianța Social-Democraților Independenți, Uniunea Democrată Croată și Alianța Liberală Troika a ajuns la un acord pentru formarea unui nou guvern. Borjana Kristo a fost desemnată președinta Consiliului de Miniștri. Dar în ianuarie 2025, Troika și-a retras sprijinul pentru coaliția cu SNDS, pentru că nu a votat două legi care vizau aderarea la UE.

Ce aduce nou alegerile din 4 octombrie pentru fostele republici iugoslave?

Mai mult de 3,4 milioane de oameni cu drept de vot își vor alege președintele federal, președintele separatist și parlamentele.

Anul acesta, în contextul în care inteligența artificială ia amploare chiar și în aceste foste republici iugoslave, o nouă tehnologie va fi pusă în aplicare.

Votanții vor fi mai corect identificați cu aparaturi biometrice, iar buletinele de vot vor fi mai degrabă scanate decât băgate în urne de vot.  Datele vor fi mai rapid transmise Comisiei Electorale Centrale și mai transparente.

Cine sunt candidații?

Președinția Bosniei și Herțegovinei este una colectivă, formată din trei membri care reprezintă cele trei popoare costitutive ale Bosniei și Herțegovinei:

  • Bosniaci
  • Croați
  • Sârbi

Candidații principali sunt:

  • Principalii candidați pentru reprezentantul bosniac: Denis Becirovic (SDP), Bakir Izetbegovic (SDA), Semir Efendic (SBiH)Fahrudin Radoncic (SBB);
Denis Becirovic

Denis Becirovic

  • Principalii candidați pentru reprezentantul croat: Darijana Filipovic (HDZ BiH), Slaven Kovacevic (DF), Zdenko Lucic (Coaliție);
Darijana Filipovic

Darijana Filipovic

  • Principalii candidați pentru reprezentantul sârb: Zeljka Cvijanovic (SNSD), Marinko Bozovic (SDS), Nebojsa Vukanovic.
Željka Cvijanović

Željka Cvijanović

Situația din Bosnia și Herțegovina

Președinția colectivă este asigurată de reprezentanții poporului bosniac și al celui croat, aleși exclusiv de cetățenii din Federația Bosniei și Herțegovinei.

Paradoxal, cetățenii sârbi din Republica Srpska își aleg președintele. Un sârb din Bosnia și Herțegovina nu poate candida la președinție și nici nu-și poate vota reprezentantul etnic.

Un bosniac sau un croat din Republica Srpska nu poate candida la președinția republicii și nu poate vota direct cu reprezentantul etnic.

Parlamentul de Stat este alcătuit din Camera Reprezentanților (42 de deputați – 2/3 din Bosnia și Herțegovina, 1/3 din Republica Srpska) și Camera Popoarelor (15 delegați repartizați în mod egal din cele trei etnii).

Bosnia și Herțegovina a deschis oficial negocierile de aderare la UE, dar nu s-au făcut progrese reale din cauza blocajelor politice constante.

Sursa Foto: Hepta/ Consiliul European

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