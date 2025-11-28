Alexandru Nazare dă explicații pentru rectificarea bugetară: „Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt urgente”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmis într-o postare pe Facebook, referitor la aprobarea rectificării bugetare în ședința de Guvern, că măsura reprezintă „o redistribuire corectivă a fondurilor între ministere”. Acesta a mai menționat că scopul este acoperirea cheltuielilor urgente și consolidarea fiscală.

Ministrul Nazare a mai subliniat că ținta de deficit bugetar de 8,4% rămâne neschimbată și că prioritatea o reprezintă stabilitatea finanțelor publice.

„Astăzi, în şedinţa de Guvern, am adoptat noua rectificare bugetară, un pas necesar de consolidare fiscală pentru finalul de an. Ţinta de deficit de 8,4% rămâne intactă, iar obiectivul principal rămâne asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice. Această rectificare înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că prin rectificarea bugetară se simplifică transferul fondurilor și sunt accelerate, astfel implementarea proiectelor europene.

„Am reaşezat bugetele ministerelor pentru a reflecta noua structură a PNRR. Am simplificat procedural transferul fondurilor (din împrumuturi în granturi) prin notificări. Acest lucru permite plăţi rapide, fără birocraţia actelor adiţionale, accelerând implementarea proiectelor europene.”

Nazare a mai precizat că ministerul a direcționat fonduri importante către zone unde presiunea este ridicată.

„Asigurăm fondurile necesare pentru plata integrală a asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, acoperind creşterea numărului de beneficiari şi sprijinind astfel autorităţile locale. Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor la final de an, pentru asigurarea cheltuielilor referitoare la derularea programelor de sănătate şi a unor servicii esenţiale de transport”, a explicat acesta.

„Accentul va fi pe asigurarea cofinanțărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor”

„Finalul de an aduce, tradițional, cea mai mare presiune pe cheltuieli. De aceea, am construit această rectificare cu prudență. Corectăm, reașezăm și consolidăm finanțele publice, asigurând în același timp buna funcționare a statului și respectarea angajamentelor față de români și față de partenerii internaționali. Accentul în următoarea perioadă va fi pe asigurarea cofinanțărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor, în vederea atragerii fondurilor europene si asigurării fluxului de bani fără impact pe deficit. Așa putem crea premisele pentru o creștere economică sustenabilă”, a precizat Nazare.

Rectificarea bugetară

Ministerul Finanțelor a publicat joi seara proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an. Conform documentului, deficitul se menține la 8,4% din PIB, cu ajustări atât la venituri, cât și la cheltuieli: veniturile scad cu 2,1 miliarde lei iar cheltuielile scad cu 2,7 miliarde lei.

Economiile făcute de Guvern însumează 4,2 miliarde de lei, de unde cei mai mulți bani au venit de la ministerul Finanțelor și ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, potrivit surselor Gândul.

