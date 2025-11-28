Prima pagină » Știri politice » Guvernul Bolojan adoptă legea pensiilor magistraților și rectificarea bugetară. Marți își asumă răspunderea în Parlament pe pensiile speciale

Guvernul Bolojan adoptă legea pensiilor magistraților și rectificarea bugetară. Marți își asumă răspunderea în Parlament pe pensiile speciale

Guvernul Bolojan adoptă legea pensiilor magistraților și rectificarea bugetară. Marți își asumă răspunderea în Parlament pe pensiile speciale

Au fost adoptate în ședința extraordinară de guvern legea pensiilor magistraților și a doua rectificare bugetară pe 2025, de aproximativ 3 miliarde de lei. Totodată, Ilie Bolojan a anunțat că demarează oficial demersurile pentru asumarea legii pensiilor magistraților. Marți, premierul va merge în Parlament cu proiectul de lege. 

Pensiile magistraților

Înaintea ședinței de guvern, Bolojan a prezentat cele trei motive care, potrivit lui, justifică adoptarea urgentă a proiectului: accesarea fondurilor europene, corectarea unor nedreptăți din sistem și readucerea pensiilor magistraților „pe o bază normală.”

„Proiectul de lege privind pensiile magistraților e justificat de trei aspecte: aspectul de accesare al fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu și pentru a pune sistemul de pensie pe o bază normală. Elementele de bază ale acestui proiect sunt legate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii de pensie și creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani. Vom demara azi procedura de asumare a răspunderii. Cel mai probabil, marți vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea în Parlament,” a declarat premierul.

CSM a dat aviz negativ, iar vineri l-a transmis Guvernului. Avizul CSM este obligatoriu, dar are caracter consultativ, astfel că procedura de adoptare poate fi continuată chiar dacă avizul este negativ.

Rectificarea bugetară

Ministerul Finanțelor a publicat joi seara proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an. Conform documentului, deficitul se menține la 8,4% din PIB, cu ajustări atât la venituri, cât și la cheltuieli: veniturile scad cu 2,1 miliarde lei iar cheltuielile scad cu 2,7 miliarde lei. Economiile făcute de Guvern însumează 4,2 miliarde de lei, de unde cei mai mulți bani au venit de la ministerul Finanțelor și ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, potrivit surselor Gândul.

Banii în plus se duc la Ministerul Sănătății (1,5 mld. lei), Ministerul Transporturilor (750 mil. lei), și Ministerul Agriculturii( 80,8 mil. lei).

Cele mai noi