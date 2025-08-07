Andrei Caramitru reacționează dur în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu: „Să vă fie RUȘINE vouă cu doliu național. Eu o să beau șampanie”

Ziua de doliu național – 7 august – decretată de Guvern pentru funeraliile lui Ion Iliescu nu este primită cu liniște de toți românii. Andrei Caramitru, fiul fostului actor și ministru al Culturii Ion Caramitru, a reacționat extrem de dur pe rețelele sociale, acuzând ipocrizia celor care îi aduc omagii fostului președinte post-decembrist.

Andrei Caramitru spune că, cu ocazia zilei de doliu național, va „bea șampanie” și va pune „Imnul Golanilor”.

„Să vă fie rușine vouă cu ‘doliu național’. Eu o să beau șampanie, o să pun imnul golanilor, și o să vă spun ca NICIODATĂ noi și copii și nepoții noștri nu vom uita, nu vom ierta, și vom face orice ca să scăpăm de voi. Mai jos – imaginea emblematică pentru mine a ultimilor 35 de ani. Hoarda de zombificati analfabeti violenți, conduși la luptă de generalul scorțos-suveranist tâmp și de securistul bișnițar șmecher. Să fie blestemați. Azi de ziua de ‘doliu național’. Nu v-ar fi rușine”, scrie Caramitru Jr.

Ion Caramitru a fost o figură centrală a Revoluției din decembrie 1989. În seara zilei de 22 decembrie, apărea în direct la Televiziunea Română chiar în dreapta lui Ion Iliescu, moment devenit emblematic pentru sfârșitul regimului Ceaușescu și începutul democrației.

Ulterior însă, Caramitru s-a delimitat rapid de noua putere politică și a devenit una dintre vocile critice ale Frontului Salvării Naționale și ale represiunii de după Revoluție.

Foto: EDUARD VINATORU / MEDIAFAX

AUTORUL RECOMANDĂ: