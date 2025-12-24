Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au explicat miercuri care este situația reală a semnelor apărute pe barajul Paltinu, după ce în spațiul public au circulat imagini și speculații potrivit cărora acestea ar fi dovezi ale unei fisuri serioase. Conform instituției, urmele vizibile nu reprezintă o fisură activă și nu există pericol atât pentru populație, cât și pentru infrastructură din aval. Apele Române susțin că barajul funcționează în condiții de siguranță structurală, iar urmele vizibile nu trebuie interpretate ca semne ale unei avarii iminente.

Ce spun Apele Române despre fisuri

”Fotografiile arată urme verticale şi oblice de culoare închisă şi discontinuităţi fine la suprafaţa paramentului aval. În primul rând, este esenţială corelarea acestor imagini cu condiţiile hidraulice din momentul realizării lor. La data menţionată în postare, nivelul apei în acumulare era la cota aproximativ 632 metri, în timp ce coronamentul barajului este la coata 654 metri. În aceste condiţii, urmele vizibile nu pot fi atribuite, în mod simplist, unei „infiltraţii din lac” la cote înalte, determinată de presiunea hidrostatică a acumulării până aproape de coronament. Aspectele observate sunt compatibile, cu probabilitate ridicată, cu fenomene de umectare şi scurgere superficială generate de precipitaţii, zăpadă topită, condens şi evacuări controlate ale apelor meteorice ori ale drenajelor de pe coronament şi din infrastructura aferentă”, precizează ANAR într-un comunicat de presă.

Conform ANAR, astfel de scurgeri se pot concentra pe trasee preferenţiale, determinate de rugozitatea betonului, de rosturi tehnologice, de zone cu permeabilitate superficială uşor diferită sau de elemente care colectează şi dirijează apa. În timp, aceste trasee se evidenţiază prin depuneri şi patină, ceea ce poate crea impresia unei „fisuri continue”. În realitate, este vorba despre o urmă de curgere sau despre o discontinuitate superficială stabilizată.

Instituția a explicat că evaluarea siguranței barajelor se bazează pe inspecții periodice, nu pe imagini sau speculații apărute pe rețelele sociale. În acest moment, monitorizarea continuă și nu sunt motive oficiale de alarmă.

Barajul Paltinu a fost recent subiectul unui scandal după ce lucrările din zonă au afectat alimentarea cu apă potabilă pentru mii de oameni în județele Prahova și Dâmbovița în săptămânile trecute.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Atac cibernetic la Apele Române. Serverele au fost făcute praf de hackeri. 3000 de calculatoare sunt afectate / UPDATE Precizările Ministerului Mediului

Scandalul apei din Prahova, diferențe uriașe între tarifele ESZ și Hidro Prahova