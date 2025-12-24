Prima pagină » Știri politice » Apele Romane intervin în controversa fisurilor de la Barajul Paltinu. Cât de gravă este situația

Apele Romane intervin în controversa fisurilor de la Barajul Paltinu. Cât de gravă este situația

24 dec. 2025, 11:38, Știri politice
Apele Romane intervin în controversa fisurilor de la Barajul Paltinu. Cât de gravă este situația

Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au explicat miercuri care este situația reală a semnelor apărute pe barajul Paltinu, după ce în spațiul public au circulat imagini și speculații potrivit cărora acestea ar fi dovezi ale unei fisuri serioase. Conform instituției, urmele vizibile nu reprezintă o fisură activă și nu există pericol atât pentru populație, cât și pentru infrastructură din aval. Apele Române susțin că barajul funcționează în condiții de siguranță structurală, iar urmele vizibile nu trebuie interpretate ca semne ale unei avarii iminente.  

Ce spun Apele Române despre fisuri

”Fotografiile arată urme verticale şi oblice de culoare închisă şi discontinuităţi fine la suprafaţa paramentului aval. În primul rând, este esenţială corelarea acestor imagini cu condiţiile hidraulice din momentul realizării lor. La data menţionată în postare, nivelul apei în acumulare era la cota aproximativ 632 metri, în timp ce coronamentul barajului este la coata 654 metri. În aceste condiţii, urmele vizibile nu pot fi atribuite, în mod simplist, unei „infiltraţii din lac” la cote înalte, determinată de presiunea hidrostatică a acumulării până aproape de coronament. Aspectele observate sunt compatibile, cu probabilitate ridicată, cu fenomene de umectare şi scurgere superficială generate de precipitaţii, zăpadă topită, condens şi evacuări controlate ale apelor meteorice ori ale drenajelor de pe coronament şi din infrastructura aferentă”, precizează ANAR într-un comunicat de presă.

Conform ANAR, astfel de scurgeri se pot concentra pe trasee preferenţiale, determinate de rugozitatea betonului, de rosturi tehnologice, de zone cu permeabilitate superficială uşor diferită sau de elemente care colectează şi dirijează apa. În timp, aceste trasee se evidenţiază prin depuneri şi patină, ceea ce poate crea impresia unei „fisuri continue”. În realitate, este vorba despre o urmă de curgere sau despre o discontinuitate superficială stabilizată.

Instituția a explicat că evaluarea siguranței barajelor se bazează pe inspecții periodice, nu pe imagini sau speculații apărute pe rețelele sociale. În acest moment, monitorizarea continuă și nu sunt motive oficiale de alarmă.

Barajul Paltinu a fost recent subiectul unui scandal după ce lucrările din zonă au afectat alimentarea cu apă potabilă pentru mii de oameni în județele Prahova și Dâmbovița în săptămânile trecute.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Atac cibernetic la Apele Române. Serverele au fost făcute praf de hackeri. 3000 de calculatoare sunt afectate / UPDATE Precizările Ministerului Mediului

Scandalul apei din Prahova, diferențe uriașe între tarifele ESZ și Hidro Prahova

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
12:59
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
NEWS ALERT Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele
12:49
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele
VIDEO Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a tăiat singur bradul de Crăciun, într-un exercițiu de imagine care s-a viralizat rapid
12:16
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a tăiat singur bradul de Crăciun, într-un exercițiu de imagine care s-a viralizat rapid
FLASH NEWS Nu sunt bani pentru nimic, dar guvernul Bolojan a găsit peste 1 miliard de lei în plus pentru înarmare
11:41
Nu sunt bani pentru nimic, dar guvernul Bolojan a găsit peste 1 miliard de lei în plus pentru înarmare
FLASH NEWS Ilie Bolojan, după adoptarea Ordonanței Trenuleț: „Gestionăm bugetul în mod responsabil”
10:48
Ilie Bolojan, după adoptarea Ordonanței Trenuleț: „Gestionăm bugetul în mod responsabil”
ULTIMA ORĂ Guvernul a adoptat ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
18:54
Guvernul a adoptat ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce vorbim singuri? Beneficii, explicații științifice și ce spun specialiștii

Cele mai noi