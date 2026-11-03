Deputatul Cosmin Corendea (AUR) a depus un proiect de lege pentru înființarea Școlii Naționale de Diplomație. „Ducem mai departe o tradiție valoroasă, valorificăm experiența acumulată și investim în viitoarele generații de diplomați”

AUR a depus un proiect de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Diplomație, o instituție menită să contribuie la pregătirea unor profesioniști capabili să reprezinte interesele României în relațiile internaționale și să răspundă provocărilor tot mai complexe ale diplomației moderne.

Inițiativa legislativă urmărește crearea unui cadru instituțional care să reunească pregătirea profesională, formarea academică și cercetarea în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al politicii externe. Într-un context internațional marcat de schimbări geopolitice, competiție economică și noi provocări de securitate, România are nevoie de specialiști bine pregătiți, capabili să promoveze și să apere interesele naționale.

Inițiatorul proiectului de lege, deputatul AUR Cosmin Corendea, susține că înființarea Școlii Naționale de Diplomație va oferi o pregătire specializată atât tinerilor care își doresc o carieră în diplomație, politică externă sau relații internaționale, cât și profesioniștilor care activează deja în aceste domenii. Acesta precizează că spre deosebire de facultățile de relații internaționale existente în România, noua școală va pune accent pe pregătirea practică și de specialitate necesară activității diplomatice, prin discipline precum dreptul diplomatic, dreptul consular și protocolul diplomatic.

Cosmin Corendea, pentru Gândul: „O diplomație puternică începe, înainte de toate, cu oameni bine pregătiți”

„Prin această inițiativă, ne propunem să aducem România mai aproape de aceste bune practici internaționale, adaptându-le tradiției și nevoilor noastre instituționale.

Noua Școală se va adresa atât tinerilor care își doresc o carieră diplomatică sau în domeniul relațiilor internaționale, cât și profesioniștilor care urmăresc să își dezvolte competențele. Totodată, aceasta se dorește un partener important al Ministerului Afacerilor Externe în pregătirea viitorilor diplomați, oferind un cadru de formare a candidaților din rândul cărora MAE să își poată selecta personalul, prin procedurile legale de concurs.

Este important de subliniat că Școala Națională de Diplomație nu se substituie Ministerului Afacerilor Externe și nu modifică regulile de acces în Corpul diplomatic și consular, ci vine în completarea mecanismelor existente de pregătire și perfecționare profesională.

Prin îmbinarea pregătirii academice cu experiența practică și cercetarea aplicată, ne dorim să construim un centru de excelență, deschis cooperării internaționale și adaptat nevoilor actuale și viitoare ale României, cu respectarea procedurilor legale de autorizare și acreditare universitară.

Este, în esență, un proiect prin care ducem mai departe o tradiție valoroasă, valorificăm experiența acumulată și investim în viitoarele generații de diplomați. Pentru că o diplomație puternică începe, înainte de toate, cu oameni bine pregătiți”, a declarat, pentru Gândul, Cosmin Corendea, deputat AUR și vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților.

Cui se adresează Școala Națională de Diplomație

„România are o tradiție îndelungată în pregătirea diplomaților, în anii ’50, țara noastră pregătea generații de diplomați foarte bine pregătiți profesional, lucru care s-a reflectat în politica externă a României din anii ’70 și ’80. În acea perioadă, România avea o prezență internațională importantă și demonstra capacitate de negociere, inclusiv în domeniul diplomației economice și comerciale. Această tradiție a continuat și după Revoluție, prin Institutul de Relații Internaționale, care, în 2005, a devenit Institutul Diplomatic Român.

Școala se adresează atât celor care doresc să înceapă o carieră în diplomație, politică externă sau relații internaționale, cât și celor care activează deja în aceste domenii și vor să se perfecționeze profesional.

Astfel, după terminarea facultății, cei interesați vor avea posibilitatea să urmeze programe de masterat și, ulterior, de doctorat în domeniu. În același timp, instituția va oferi cursuri de perfecționare și de specialitate pentru persoanele care au deja experiență profesională în diplomație și relații internaționale.

Școala Națională de Diplomație va include și un segment important dedicat relațiilor internaționale, însă nu trebuie confundată cu facultățile de relații internaționale care funcționează deja în cadrul universităților din România.

Diferența constă în pregătirea specifică domeniului diplomatic. Aici vorbim despre discipline precum dreptul diplomatic, dreptul consular, protocolul diplomatic și alte materii esențiale pentru activitatea unui diplomat. Acestea vor completa pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și vor oferi o specializare adaptată cerințelor concrete ale activității diplomatice”, a mai spus deputatul AUR Cosmin Corendea.

Totodată, noua instituție ar urma să poată organiza programe de masterat, doctorat și studii postuniversitare, după obținerea autorizărilor și acreditărilor prevăzute de lege. Scopul este dezvoltarea unei pregătiri adaptate cerințelor actuale, care să îmbine cunoștințele teoretice cu experiența practică și cercetarea aplicată.

Prin această inițiativă, AUR urmărește consolidarea capacității României de a-și apăra și promova interesele în plan extern, prin investiții în pregătirea profesională, dezvoltarea expertizei naționale și creșterea calității reprezentării diplomatice. De asemenea acest proiect de lege, susține dezvoltarea unui sistem modern de pregătire diplomatică, bazat pe profesionalism, competență și merit, astfel încât România să beneficieze de specialiști capabili să facă față provocărilor internaționale și să contribuie la consolidarea prestigiului țării noastre în lume.