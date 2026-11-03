Prima pagină » Știri politice » Deputatul Cosmin Corendea (AUR) a depus un proiect de lege pentru înființarea Școlii Naționale de Diplomație. „Ducem mai departe o tradiție valoroasă, valorificăm experiența acumulată și investim în viitoarele generații de diplomați”

Deputatul Cosmin Corendea (AUR) a depus un proiect de lege pentru înființarea Școlii Naționale de Diplomație. „Ducem mai departe o tradiție valoroasă, valorificăm experiența acumulată și investim în viitoarele generații de diplomați”

Deputatul Cosmin Corendea (AUR) a depus un proiect de lege pentru înființarea Școlii Naționale de Diplomație.
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

AUR a depus un proiect de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Diplomație, o instituție menită să contribuie la pregătirea unor profesioniști capabili să reprezinte interesele României în relațiile internaționale și să răspundă provocărilor tot mai complexe ale diplomației moderne.

Inițiativa legislativă urmărește crearea unui cadru instituțional care să reunească pregătirea profesională, formarea academică și cercetarea în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al politicii externe. Într-un context internațional marcat de schimbări geopolitice, competiție economică și noi provocări de securitate, România are nevoie de specialiști bine pregătiți, capabili să promoveze și să apere interesele naționale.

Inițiatorul proiectului de lege, deputatul AUR Cosmin Corendea, susține că înființarea Școlii Naționale de Diplomație va oferi o pregătire specializată atât tinerilor care își doresc o carieră în diplomație, politică externă sau relații internaționale, cât și profesioniștilor care activează deja în aceste domenii. Acesta precizează că spre deosebire de facultățile de relații internaționale existente în România, noua școală va pune accent pe pregătirea practică și de specialitate necesară activității diplomatice, prin discipline precum dreptul diplomatic, dreptul consular și protocolul diplomatic.

Cosmin Corendea, pentru Gândul: „O diplomație puternică începe, înainte de toate, cu oameni bine pregătiți”

„Prin această inițiativă, ne propunem să aducem România mai aproape de aceste bune practici internaționale, adaptându-le tradiției și nevoilor noastre instituționale.

Noua Școală se va adresa atât tinerilor care își doresc o carieră diplomatică sau în domeniul relațiilor internaționale, cât și profesioniștilor care urmăresc să își dezvolte competențele. Totodată, aceasta se dorește un partener important al Ministerului Afacerilor Externe în pregătirea viitorilor diplomați, oferind un cadru de formare a candidaților din rândul cărora MAE să își poată selecta personalul, prin procedurile legale de concurs.

Este important de subliniat că Școala Națională de Diplomație nu se substituie Ministerului Afacerilor Externe și nu modifică regulile de acces în Corpul diplomatic și consular, ci vine în completarea mecanismelor existente de pregătire și perfecționare profesională.

Prin îmbinarea pregătirii academice cu experiența practică și cercetarea aplicată, ne dorim să construim un centru de excelență, deschis cooperării internaționale și adaptat nevoilor actuale și viitoare ale României, cu respectarea procedurilor legale de autorizare și acreditare universitară.

Este, în esență, un proiect prin care ducem mai departe o tradiție valoroasă, valorificăm experiența acumulată și investim în viitoarele generații de diplomați. Pentru că o diplomație puternică începe, înainte de toate, cu oameni bine pregătiți”, a declarat, pentru Gândul, Cosmin Corendea, deputat AUR și vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților.

Cui se adresează Școala Națională de Diplomație

„România are o tradiție îndelungată în pregătirea diplomaților, în anii ’50, țara noastră pregătea generații de diplomați foarte bine pregătiți profesional, lucru care s-a reflectat în politica externă a României din anii ’70 și ’80. În acea perioadă, România avea o prezență internațională importantă și demonstra capacitate de negociere, inclusiv în domeniul diplomației economice și comerciale. Această tradiție a continuat și după Revoluție, prin Institutul de Relații Internaționale, care, în 2005, a devenit Institutul Diplomatic Român.

Școala se adresează atât celor care doresc să înceapă o carieră în diplomație, politică externă sau relații internaționale, cât și celor care activează deja în aceste domenii și vor să se perfecționeze profesional.

Astfel, după terminarea facultății, cei interesați vor avea posibilitatea să urmeze programe de masterat și, ulterior, de doctorat în domeniu. În același timp, instituția va oferi cursuri de perfecționare și de specialitate pentru persoanele care au deja experiență profesională în diplomație și relații internaționale.

Școala Națională de Diplomație va include și un segment important dedicat relațiilor internaționale, însă nu trebuie confundată cu facultățile de relații internaționale care funcționează deja în cadrul universităților din România.

Diferența constă în pregătirea specifică domeniului diplomatic. Aici vorbim despre discipline precum dreptul diplomatic, dreptul consular, protocolul diplomatic și alte materii esențiale pentru activitatea unui diplomat. Acestea vor completa pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și vor oferi o specializare adaptată cerințelor concrete ale activității diplomatice”, a mai spus deputatul AUR Cosmin Corendea.

Totodată, noua instituție ar urma să poată organiza programe de masterat, doctorat și studii postuniversitare, după obținerea autorizărilor și acreditărilor prevăzute de lege. Scopul este dezvoltarea unei pregătiri adaptate cerințelor actuale, care să îmbine cunoștințele teoretice cu experiența practică și cercetarea aplicată.

Prin această inițiativă, AUR urmărește consolidarea capacității României de a-și apăra și promova interesele în plan extern, prin investiții în pregătirea profesională, dezvoltarea expertizei naționale și creșterea calității reprezentării diplomatice. De asemenea acest proiect de lege, susține dezvoltarea unui sistem modern de pregătire diplomatică, bazat pe profesionalism, competență și merit, astfel încât România să beneficieze de specialiști capabili să facă față provocărilor internaționale și să contribuie la consolidarea prestigiului țării noastre în lume.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Prima reacție a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după petrecerea liderilor PSD de la Timișoara: „Nu tot partidul are imagine de cancan”
12:00
Prima reacție a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după petrecerea liderilor PSD de la Timișoara: „Nu tot partidul are imagine de cancan”
FLASH NEWS Ministerul Finanțelor a publicat raportul cerut de PSD. Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din Produsul Intern Brut
11:49
Ministerul Finanțelor a publicat raportul cerut de PSD. Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din Produsul Intern Brut
ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru, la lansarea campaniei pentru prima clinică de diabet pediatric din România: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”
10:43
Mirabela Grădinaru, la lansarea campaniei pentru prima clinică de diabet pediatric din România: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”
VIDEO Senatoarea Valentina Aldea, „discurs” plin de emoție în Parlament când și-a anunțat trecerea la PSD. Fosta membră POT, sora noii partenere a primarului Daniel Băluță, a pufnit în râs când le-a dat vestea colegilor din Senat
09:59
Senatoarea Valentina Aldea, „discurs” plin de emoție în Parlament când și-a anunțat trecerea la PSD. Fosta membră POT, sora noii partenere a primarului Daniel Băluță, a pufnit în râs când le-a dat vestea colegilor din Senat
REACȚIE Kelemen Hunor afirmă că rămas „perplex”, atunci când i-a văzut pe social democrați la botezul lui Alfred Simonis. Ce reproșează liderul UDMR
23:11
Kelemen Hunor afirmă că rămas „perplex”, atunci când i-a văzut pe social democrați la botezul lui Alfred Simonis. Ce reproșează liderul UDMR
NEWS ALERT Alfred Simonis, reacție ironică după valul de critici provocat de petrecerea PSD din weekend. Ce a spus despre cei care „au pândit” petrecerea
23:02
Alfred Simonis, reacție ironică după valul de critici provocat de petrecerea PSD din weekend. Ce a spus despre cei care „au pândit” petrecerea
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Digi24
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Adevarul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
Digi24
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
O tânără din Iași a fost la un pas să-și piardă vederea din cauza unor lentile colorate cumpărate de pe Temu. Bacteriile îi „mâncau” din cornee!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un nou vaccin împotriva cancerului pancreatic a declanșat răspunsuri imunitare la 99% dintre pacienți
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Spania
Proiectul prin care Franco voia să construiască o bombă atomică!
JUSTIȚIE Procurorul Teodor Niță, trimis în judecată și acuzat de șantaj și de fabricare de probe. Cum ar fi influențat martorii în dosarul șefului de la Garda de Coastă
13:03
Procurorul Teodor Niță, trimis în judecată și acuzat de șantaj și de fabricare de probe. Cum ar fi influențat martorii în dosarul șefului de la Garda de Coastă
LIVE 🚨 Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare
12:42
🚨 Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare
DECES Tragedie în fotbalul spaniol. Un jucător a murit la o zi după ce s-a ciocnit cu portarul echipei adverse
12:38
Tragedie în fotbalul spaniol. Un jucător a murit la o zi după ce s-a ciocnit cu portarul echipei adverse
FLASH NEWS Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
12:21
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
JUSTIȚIE Percheziții la Spitalul Județean Botoșani, în această dimineață. Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi sustras medicamente cu regim special. Ar fi fost trecute în fișele unor pacienți care nu le-au primit
12:21
Percheziții la Spitalul Județean Botoșani, în această dimineață. Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi sustras medicamente cu regim special. Ar fi fost trecute în fișele unor pacienți care nu le-au primit
JUSTIȚIE Noi detalii și stenograme din dosarul procurorilor Gigi Ștefan și Vasile Niță, trimiși în judecată pentru trafic de influență, cercetare abuzivă și șantaj
12:20
Noi detalii și stenograme din dosarul procurorilor Gigi Ștefan și Vasile Niță, trimiși în judecată pentru trafic de influență, cercetare abuzivă și șantaj

Cele mai noi

Trimite acest link pe