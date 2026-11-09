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Un nou vortex polar lovește România. Când vin primele ninsori și ce anunță meteorologii

Un nou vortex polar lovește România. Când vin primele ninsori și ce anunță meteorologii
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Meteorologii ANM au făcut anunțul-surpriză pentru acest sfârșit de săptămână. Ne putem aștepta la primele ninsori în zonele joase din centrul României, deci nu doar la munte.

Totodată, estimările ANM arată că un vortex polar va lovi țara noastră de Crăcun și va aduce frig și ninsori.

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Luna noiembrie va fi marcată de temperaturi ceva mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, dar și de episoade de iarnă veritabilă.

Aceeași situație vom avea și în decembrie, când, de Crăciun, ne-am putea bucura de un strat consistent de zăpadă, potrivit ultimelor prognoze ale Administrației Naționale de Meteorologie.

Directorul de prognoză meteorologică din cadrul ANM, Florinela Georgescu, a declarat că există posibilitatea ca de sărbători să avem un strat generos de zăpadă nu doar la munte, ci și în zonele mai joase.

Totul, după ce estimările sezoniere au indicat temperaturi medii peste normalul perioadei, dar și posibile episoade de frig și ninsori consistente.

Un vortex polar va lovi România chiar în preajma Crăciunului și va aduce ninsori și frig. În schimb, situația se va domoli după Anul Nou.

Deși este încă prematur să ne gândim la o prognoză meteo pentru ianuarie și februarie 2027, meteorologii ANM estimează că vor fi două luni mai calde decât în mod obișnuit.

În ianuarie, de pildă, prognozele meteo indică temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul climatologic, dar și posibilitatea unor precipitații excedentare în vestul, nordul și centrul țării, informează observatornews.ro.

Ninge în București în noiembrie? Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather

Dacă la munte, la cotele înalte, s-au înregistrat deja ninsori și în noiembrie, iată că luna aceasta, precipitațiile sub formă de ninsoare se mută și la București.

Potrivit meteorologilor Accuweather, în această lună vom avea parte chiar de două zile cu ninsori, respectiv zilele de 23 și 24 noiembrie 2026.

De altfel, luna noiembrie aduce și temperaturi tot mai scăzute, pe măsură ce înaintăm către prima lună de iarnă calendaristică – decembrie.

Sursa foto main: Alexandra Pandrea / Gândul

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