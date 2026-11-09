Ce răspuns a dat Ursula von der Leyen când a fost întrebată cum ar trebui România să își pregătească mai bine populația pentru eventuale situații de criză

Ursula von der Leyen a fost întrebată astăzi, după discuția cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, despre amenințările cu care se confruntă România și despre ce ar trebui să facă țara noastră pentru a-și pregăti mai bine populația în eventualitatea unor situații de criză. Președinta Comisiei Europene a declarat că România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa, dar că, în contextul amenințărilor actuale, Comisia Europeană este pregătită să ofere sprijin.

”România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa. Este un pilon de securitate în flancul estic. Amenințările sunt tot mai mari și suntem dispuși să vă ajutăm să le faceți față. Romania va primi mai bine de 16 miliarde de euro in SAFE si alte 21 miliarde sunt disponibile pentru statele membre. Invit Romania sa beneficieze pentru a proteja porturile in cooperare stransa cu alte state”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen: ”Acum lucrăm la un plan post-război pentru Ucraina. Negocierile de pace se concentrează și pe garanțiile de securitate pentru Ucraina”

Întrebată cum evaluează reziliența generală a țării în fața amenințărilor hibride și care sunt principalele provocări în contextul discuțiilor privind un acord de pace în Ucraina, Ursula von der Leyen a declarat că președintele Zelenski a solicitat sprijin din partea partenerilor europeni, pe care îl va primi. De altfel, aceasta a declarat că, în prezent, se lucrează la plan post-război pentru Ucraina.

”În ceea ce privește negocierile de pace, președintele Zelenski a solicitat sprijin din partea partenerilor europeni, îi oferim acest sprijin. Accentul acestor negocieri de pace este pe a pune capăt războiului, acesta trebuie să fie obiectivul. Acum lucrăm la un plan post-război pentru Ucraina. Negocierile de pace se concentrează și pe garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Orice discuții însemnate cu privire la arhitectura de securitate a Europei nu pot fi purtate decât după ce s-a ajuns la un acord ce încetare a focului în Ucraina și trebuie să aibă loc într-un format corespunzător”, a declarat Ursula von der Leyen.