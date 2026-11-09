Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob atrage atenția asupra unui posibil obstacol în calea fuziunii prin absorbție dintre PNL și Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban. Într-o reacție publicată pe Facebook, acesta susține că mandatul de negociere acordat de conducerea liberală nu este suficient pentru finalizarea fuziunii, deoarece legea partidelor politice prevede aprobarea protocolului de către organele supreme de decizie ale celor două formațiuni.

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Pornind de la această prevedere, Iacob identifică două scenarii: fie Ilie Bolojan va convoca în curând un congres al PNL, fie revenirea lui Ludovic Orban în partid va fi amânată până când tensiunile interne se vor mai reduce.

Mandatul de negociere nu înseamnă că fuziunea a fost aprobată

Reacția jurnalistului vine după ce deputatul PNL Robert Sighiartău a anunțat că Biroul Politic Național al partidului a acordat un mandat pentru începerea negocierilor privind fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei. Sighiartău a descris revenirea lui Ludovic Orban în PNL drept o întoarcere „acasă”.

Bogdan Tiberiu Iacob amintește însă că procedura nu se poate încheia doar printr-o decizie a conducerii partidului. El invocă articolul 37 din Legea nr. 14/2003 privind partidele politice, care stabilește că protocolul de fuziune trebuie aprobat de organele supreme de decizie ale fiecărei formațiuni.

„Fuziunea a două sau mai multe partide legal constituite se realizează prin aprobarea protocolului de fuziune de către organele supreme de decizie ale fiecărui partid”, citează jurnalistul din lege.

Două scenarii pentru Ilie Bolojan

În opinia lui Bogdan Tiberiu Iacob, această condiție pune conducerea PNL în fața unei alegeri dificile. Pentru ca procesul să avanseze, partidul ar trebui să ajungă la etapa aprobării fuziunii în cadrul forului său suprem de decizie.

Jurnalistul consideră că organizarea unui congres în perioada următoare ar putea redeschide conflictul dintre actuala conducere și contestatarii lui Ilie Bolojan. El vorbește despre un moment de „răfuială” pe care l-ar aștepta tot mai mulți membri nemulțumiți din partid.

„De aici, două variante: fie Bolojan face congres curînd, adică exact momentul de răfuială pe care îl așteaptă rebelii – tot mai mulți – din PNL, fie Ludovic Orban va sta nefuzionat mult și bine, pînă or veni vremuri mai calme în PNL pentru echipa Bolojan”, a scris Bogdan Tiberiu Iacob.

Fuziunea, parte a proiectului de reorganizare a dreptei

Decizia privind deschiderea negocierilor cu Forța Dreptei a fost adoptată de Biroul Politic Național al PNL în ședința din 8 noiembrie. Conducerea liberală a discutat și constituirea unor comisii de specialitate, în cadrul proiectului de creare a unui „Pol al Modernizării”.

Ludovic Orban a părăsit PNL în 2021, după conflictul cu conducerea partidului, și a înființat Forța Dreptei. Revenirea sa în formațiunea liberală depinde însă de finalizarea procedurilor de fuziune, nu doar de acordul exprimat de liderii celor două partide.

Prin poziționarea sa, Bogdan Tiberiu Iacob pune în discuție nu doar calendarul revenirii lui Orban, ci și efectele pe care organizarea unui congres le-ar putea avea asupra echilibrului de putere din interiorul PNL.