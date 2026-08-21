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Avertismentul lui Bolojan pentru Guvernul care va fi instalat în toamnă: 2027 va fi un an dificil. Peste 8 miliarde de euro din PNRR nu vor mai exista

Gilda Popa
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România va intra în 2027 cu o presiune suplimentară asupra bugetului de investiții, după ce peste 8 miliarde de euro din finanțarea prin PNRR nu vor mai fi disponibile, avertizează premierul demis. Ilie Bolojan spune că viitorul Guvern va trebui să aleagă între reducerea investițiilor cu până la două puncte procentuale din PIB și compensarea banilor europeni prin alocări de la bugetul național, în condițiile în care trebuie redus și deficitul, iar cheltuielile pentru pensii, salarii și Apărare trebuie menținute.

„Anul viitor va fi un an în care alocarea pe investiții din fonduri europene va fi mult mai redusă decât anul acesta”, a avertizat Ilie Bolojan. România beneficiază în 2026 de cea mai mare alocare pentru investiții, de aproape 8% din PIB, inclusiv datorită celor peste 8 miliarde de euro din PNRR, bani care nu vor mai fi disponibili în bugetul de anul viitor.

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Bolojan cere reducerea bugetului pentru investiții în 2027

În aceste condiții, Bolojan indică două variante pentru 2027: reducerea bugetului de investiții cu 1,8-2 puncte procentuale din PIB sau menținerea investițiilor la un nivel ridicat printr-un efort suplimentar de la bugetul național.

Premierul demis susține că Guvernul care va fi instalat în toamnă va trebui să pregătească un buget pentru 2027 care să mențină investițiile la un nivel rezonabil, să reducă deficitul și să asigure o creștere a pensiilor și salariilor.

„Dacă acumulăm aici și necesitatea de a reduce deficitul, înseamnă că suntem în situația în care guvernul care va veni în toamna acestui an va fi pus în situația să pregătească un buget în așa fel încât să mențină investițiile la un nivel rezonabil, să scadă deficitul, să asigure o creștere de pensii și de salarii rezonabilă, ceea ce nu este foarte ușor”, a declarat premierul.

Raport BNR: Investițiile străine s-au prăbușit sub guvernarea Bolojan

Declarațiile vin în contextul în care datele de la Banca Națională a României (BNR) arată că investițiile străine directe din România (ISD) au însumat numai 669 milioane euro în perioada ianuarie-iunie 2026. Spre comparație, în aceeași perioadă din 2025, investitorii străini au infuzat 3,7 miliarde de euro, de șase ori mai mult.

Astfel, în numai un an, România a pierdut peste 3 miliarde de euro din fluxul de investiții străine directe aferent primelor șase luni. Procentual, vorbim despre o cădere de aproximativ 82%.

Spre exemplu, AmCham România, organizația investitorilor americani în România, a publicat în iunie 2026 propriul barometru privind climatul investițional. Rezultatele arată că 40% dintre companiile chestionate spun că nu intenționează să facă investiții noi în următoarele 12 luni, cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

„Dacă nu ne vom reduce deficitul în anii următori, practic, banii pe care îi încasăm de la cetăţeni, în loc să se ducă către investiţii, în loc să se ducă către lucrări care înseamnă un plus în viaţa oamenilor, se vor duce pe dobânzi şi dacă nu ne reducem costul dobânzilor, vom fi în situaţia în care guvernele viitoare vor fi doar nişte agenţii de plăţi şi nu vor mai putea crea condiţii pentru relansarea şi dezvoltarea economică”, a subliniat premierul interimar, el arătând că pentru anul viitor avem un angajament de a reduce deficitul la 5,3% din PIB”, susține Bolojan.

Investițiile în Apărare, ultima redută

Premierul interimar a avertizat și asupra necesității menținerii cheltuielilor pentru Apărare, care nu vor putea fi reduse.

„Apoi suntem în situația în care cheltuielile de Apărare nu vor putea fi reduse pentru anul acesta. Pe de-o parte, pentru că avem angajamentele pe care le-am luat ca țară membră NATO de a menține cheltuielile de apărare într-o ușoară creștere, pe de altă parte, intră tot pe acest angajament, programul SAFE, și deci va fi o cheltuială de Apărare care va fi ușor crescută față de acești ani”, a spus Bolojan.

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