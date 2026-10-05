George Simion anunță că AUR nu votează guvernul Niculescu: „Zero voturi”

Liderul AUR, George Simion, a oferit o primă reacție după desemnarea tehnocratului Luca Niculescu, în funcția de premier desemnat. Simion nu este de acord cu decizia președintelui Nicușor Dan și a precizat că AUR nu îi va acorda votul în Parlament. De asemenea, George Simion își exprimă susținerea pentru fostul prezidențiabil Călin Georgescu, aflat, momentan, în arest.

„Luca Niculescu e tot o marionetă.

Zero voturi de la AUR!

Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis Simion.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Horia Niculescu, desemnat pentru funcția de premier

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

„Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu, diplomat, un om care are ca meserie să administreze pozitiv. În această calitate, a lucrat cu instituțiile statului român și a făcut o muncă de patru ani care a dus la tot ceea ce ține de OCDE”, a spus președintele României Nicușor Dan.

George Simion a refuzat să participe la consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru.

George Simion a anunțat că nu participă la consultări.

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.