„Nu am rămas cu nimic, nimic”. Imaginile dezastrului din Broșteni. Rana deschisă lăsată de furia apelor și urmele cizmelor de noroi

M-am întors acasă de la Broșteni. M-am tot gândit dacă să scriu câteva rânduri și inițial mi-am zis că nu. O fac, însă, acum, pentru că este singura variantă de a mă elibera de durerea pe care am adus-o cu mine de acolo.

Am ajuns vineri dimineață. Era agitație încă de la primele ore ale zilei. Oamenii umblau în cizmele grele lăsând dâre de noroi pe asfalt. Polițiștii dirijau mașinile astfel încât să nu blocheze accesul autospecialelor în zonele critice. Pompierii trudeau. Iar din biserică se auzea slujba. Era înmormântată una dintre persoanele ucise de viitură.

Până la inundații, Broșteni era un oraș care atrăgea turiștii. Înconjurat de munte și de peisaje din povești, Broșteni era o oază de relaxare. Astăzi este o rană deschisă. Inundațiile au rupt nu doar drumuri și ziduri, ci și viețile oamenilor. Furia apelor a luat viața a trei persoane. Nu au mai avut nicio șansă în fața potopului.

„Reclădim”

La prima vedere te izbește imaginea pagubelor materiale pe care viitura le-a provocat. Mâl peste tot. Grămezi imense și un miros greu de noroi, de lemn ud, de pierdere. Case distruse complet, altele care trebuie dărâmate pentru că stau să cadă. Mașini luate de ape și abandonate în locurile în care le-a purtat apa. Și…oameni care încă încearcă să înțeleagă ce li s-a întâmplat.

Doamna Mariana, spre exemplu, șofer de camion, era într-o parcare din Italia când a lovit viitura. A fost sunată de copii și de noră. Erau speriați, îngroziți de ce se petrecea sub ochii lor, însă au reușit în ultimul moment să urce cu toții în pod și să se salveze. Au stat acolo o noapte întreagă, în întuneric și frig, până ce un elicopter SMURD a reușit să ajungă în zonă și să îi salveze.

Doamna Mariana a venit de urgență în țară. Casa pentru care a trudit o viață întreagă în străinătate trebuie dărâmată. „Nu am mai rămas cu nimic, nimic”, mi-a spus având în glas o durere pe care nu cred că o voi uita niciodată. Era însă recunoscătoare lui Dumnezeu pentru un singur lucru: copiii ei și nora erau bine, sănătoși.

În ciuda loviturii în urma căreia mulți dintre noi am claca, ea era o femeie dârză, o femeie care, deși trece printr-un calvar, a avut puterea să spună că „mergem mai departe, reclădim”. E o putere pe care nu am văzut-o de multe ori în viață, dar care am observat că domină la Broșteni.

Puțin mai încolo, nea Ion, un bătrânel care se deplasează extrem de greu din cauza unei pareze la unul dintre picioare, m-a invitat să îmi arate ce a mai rămas din agoniseala lui de o viață. Ne-am uitat din drum la ruină, pentru că podețul care ducea spre casa lui a fost distrus complet.

Mi-a spus că dormea când a început să vină apa. A fost salvat de nepotul lui, „Dănucu”. Nu mai are ce repara. A rămas doar cu recunoștința că trăiește. Mi-a cerut o țigară. „Mă liniștește„, mi-a spus, uitându-se spre ruina casei în care a trăit zeci de ani.

„Ceea ce este aici n-am mai întâlnit în viața mea”

În mijlocul durerii, am mai văzut ceva ce nu voi uita niciodată: oameni din toate colțurile țării care au venit să ajute. Voluntari care nu cunoșteau pe nimeni din Broșteni, dar au știut că trebuie să fie prezenți.

Au fost și „voluntari” pentru imagine acolo, dar simt că nu merită să scriu nimic despre ei. Este păcatul lor. Dar, în marea aceea de „voluntari” de TikTok, au fost și oameni care chiar au venit să ajute. Pe ei ar trebui să îi scoatem în față.

„Am 37 de ani. Ceea ce este aici n-am mai întâlnit în viața mea”, mi-a spus un bărbat din Sadova care a venit acolo cu șapte miniexcavatoare, pentru a scoate noroiul din casele și curțile oamenilor. Venise din concediu să dea o mână de ajutor. Și-a mobilizat propria echipă și a trecut la treabă.

Tragedia de la Broșteni, însă, nu e o știre. Nu e o statistică. E o durere vie, pe care o simți când privești în ochii acestor oameni. E în tăcerea lor, în gesturile mici de speranță, în mâinile murdare de noroi care tot încearcă să mai salveze ceva.

Am plecat de acolo cu un nod în gât. Nu știu cum își vor reveni. Dar știu sigur că n-o pot face singuri.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

A început reconstrucția în Broșteni: „Sperăm ca cel târziu miercuri să dăm drumul la apă în satul Neagra” / Se lucrează și la rețeaua electrică

Primarul orașului Broșteni, devastat de INUNDAȚII: Avem nevoie de bani pentru a reda orașului strălucirea pe care a avut-o până duminică

Imagini ȘOCANTE de la Broșteni! O casă este purtată de ape prin fața oamenilor îngroziți!