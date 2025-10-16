Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o notă vizibil ironică, intenția președintelui Nicușor Dan de a include Serviciul Român de Informații (SRI) în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, ca parte a efortului anticorupție.

Contactat de ȘTIRIPESURSE.RO pentru un punct de vedere, Băsescu a răspuns cu ironie:

„Prefer să privesc, mai ales că în România nu mai există corupție.”

Întrebat dacă preferă doar să observe, fără să comenteze, fostul șef al statului a adăugat scurt:

„Nu comentez! Privesc.”

Solicitat să îi transmită un sfat președintelui Nicușor Dan, răspunsul său a fost la fel de succint: „Nu.”

Nicușor Dan: „SRI trebuie să aibă un rol clar și constituțional în lupta anticorupție”

Președintele Nicușor Dan a declarat recent că noua Strategie Națională de Apărare, care urmează să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie, va aborda două teme majore: războiul hibrid dus de Rusia împotriva României și lupta împotriva corupției.

„Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”, a transmis președintele pe platforma X.

Șeful statului a subliniat că implicarea SRI trebuie făcută „cu toate precauțiile”, pentru a evita repetarea interferențelor dintre servicii și procurori, criticate intens în trecut:

„Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a SRI, dar mecanismele în care serviciul se implică trebuie să fie absolut constituționale, iar demarcația dintre servicii și parchet foarte clară”, a spus Nicușor Dan, luni, la Pro TV.

El a precizat că SRI ar trebui să furnizeze doar informații, fără implicare directă în anchete penale:

„Rolul serviciului este să producă informații cât mai consistente.Din momentul în care acestea ajung la Parchet, SRI nu mai are nicio legătură cu respectiva cauză.”

Documentul urmează să fie aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și ulterior trimis Parlamentului spre adoptare.

„Termenul de 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea mea, va fi respectat”, a adăugat președintele.

