Prima pagină » Știri politice » Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”

Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”

16 oct. 2025, 17:37, Știri politice
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o notă vizibil ironică, intenția președintelui Nicușor Dan de a include Serviciul Român de Informații (SRI) în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, ca parte a efortului anticorupție.

Contactat de ȘTIRIPESURSE.RO pentru un punct de vedere, Băsescu a răspuns cu ironie:

„Prefer să privesc, mai ales că în România nu mai există corupție.”

Întrebat dacă preferă doar să observe, fără să comenteze, fostul șef al statului a adăugat scurt:

„Nu comentez! Privesc.”

Solicitat să îi transmită un sfat președintelui Nicușor Dan, răspunsul său a fost la fel de succint: „Nu.”

Nicușor Dan: „SRI trebuie să aibă un rol clar și constituțional în lupta anticorupție”

Președintele Nicușor Dan a declarat recent că noua Strategie Națională de Apărare, care urmează să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie, va aborda două teme majore: războiul hibrid dus de Rusia împotriva României și lupta împotriva corupției.

„Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”, a transmis președintele pe platforma X.

Șeful statului a subliniat că implicarea SRI trebuie făcută „cu toate precauțiile”, pentru a evita repetarea interferențelor dintre servicii și procurori, criticate intens în trecut:

„Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a SRI, dar mecanismele în care serviciul se implică trebuie să fie absolut constituționale, iar demarcația dintre servicii și parchet foarte clară”, a spus Nicușor Dan, luni, la Pro TV.

El a precizat că SRI ar trebui să furnizeze doar informații, fără implicare directă în anchete penale:

„Rolul serviciului este să producă informații cât mai consistente.Din momentul în care acestea ajung la Parchet, SRI nu mai are nicio legătură cu respectiva cauză.”

Documentul urmează să fie aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și ulterior trimis Parlamentului spre adoptare.

„Termenul de 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea mea, va fi respectat”, a adăugat președintele.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”

Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere acum două luni, a Dianei Buzoianu lipsește: „Eu am transmis-o” / Dogioiu: „E posibil să fi fost o eroare de manevrare”

Citește și

VIDEO Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
17:45
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
POLITICĂ Guvernul Bolojan se afundă în datorii. 500 milioane lei, împrumutați azi dintr-un foc
15:44
Guvernul Bolojan se afundă în datorii. 500 milioane lei, împrumutați azi dintr-un foc
POLITICĂ Apropos de deficit, senatorul Streinu Cercel este lovit de dureri: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală”
15:26
Apropos de deficit, senatorul Streinu Cercel este lovit de dureri: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală”
EXCLUSIV Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere acum două luni, a Dianei Buzoianu lipsește: „Eu am transmis-o” / Dogioiu: „E posibil să fi fost o eroare de manevrare”
14:44
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere acum două luni, a Dianei Buzoianu lipsește: „Eu am transmis-o” / Dogioiu: „E posibil să fi fost o eroare de manevrare”
POLITICĂ Marius Budăi apără gospodinele care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!”
14:05
Marius Budăi apără gospodinele care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!”
EXCLUSIV SURSE: OUG 52, ordonanța care i-a scos din minți pe primari, a fost amânată. Bolojan a promis în coaliție că o va modifica în ședința de astăzi
12:31
SURSE: OUG 52, ordonanța care i-a scos din minți pe primari, a fost amânată. Bolojan a promis în coaliție că o va modifica în ședința de astăzi
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte
A1
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții
VIDEO Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
17:52
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
ACTUALITATE Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
17:51
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
EXTERNE O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
17:48
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
ACTUALITATE Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
17:36
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
EXCLUSIV Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
17:30
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii