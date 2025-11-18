Prima pagină » Știri politice » Blocaj la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților: Magistrații nu sunt de acord cu varianta propusă de Coaliție – SURSE

18 nov. 2025, 10:40, Știri politice
Varianta propusă de Coaliție pentru reforma pensiilor nu este acceptată de magistrați, care au ridicat din nou problema cuantumului pensiilor. Ei susțin că pensia ar trebui să fie apropiată de nivelul salariului, în jurul a 65% din salariul brut, potrivit unor surse politice. Liderii din coaliție au fost chemați de urgență în această dimineață la Cotroceni.

După discuțiile de la Cotroceni, președintele trebuie să decidă dacă va relua dialogul cu reprezentanții sistemului judiciar și dacă va organiza o întâlnire oficială între liderii politici și magistrați. Liderii coaliției ar intenționa să trimită legea în procedura de avizare chiar și fără un consens cu magistrații.

Aseară, în ședința coaliției, liderii partidelor au căzut de acord pe un compromis. Perioada de tranziție era de 15 ani, dar nu se renunța la plafonarea pensiilor la cel mult 70% din salariu.

Reforma pensiilor magistraților, blocată de mai bine de 3 luni

Tema reformei pensiilor magistraților a devenit, de mai bine de 3 luni, „mărul discordiei” în Coaliție, dar și la Cotroceni.

Proiectul inițial, pe care a insistat premierul Ilie Bolojan, de reformă a pensiilor magistraților a picat săptămânile trecute la CCR. Deși legea pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament a fost declarată neconstituțională pe lipsa avizului obligatoriu al CSM, problema e conținutul legii. Magistrații – alături de o parte din judecătorii CCR – resping ideea ca pensia să fie doar 75% din ultimul salariu și durata perioadei de tranziție până la pensionarea la 65 de ani.

