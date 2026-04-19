BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor

Blocul Național Sindical (BNS) solicită, duminică, președintelui României, Nicușor Dan, să inițieze urgent consultări directe cu liderii formaţiunilor politice parlamentare, pentru stabilizarea situației economice și sociale.

BNS a transmis o scrisoare deschisă către președintele României și liderii partidelor din coaliția de guvernare, în care semnalează degradarea accelerată a situației economice și sociale, caracterizată de suprapunerea unor crize atât interne, cât și externe. BNS cere măsuri urgente de intervenție la cel mai înalt nivel.

„Maximă vulnerabilitate economică și socială pentru România”

Sindicaliștii descriu contextul actual drept unul „de maximă vulnerabilitate economică și socială pentru România”, marcat de dezechilibre interne și presiuni externe, subliniind că „România traversează o perioadă de dezechilibre accentuate, pe fondul unui context internațional extrem de volatil”.

BNS mai subliniază, în scrisoarea adresată lui Nicușor Dan și liderilor din coaliție, ca România se confruntă cu dezechilibre macroeconomice majore: deficit bugetar record la nivelul UE, cea mai mare rată a inflației, în timp ce puterea de cumpărare a populației continuă să scadă.

„România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate taxări pe muncă”

Organizația atrage atenția și asupra creșterii datoriei publice și a cheltuielilor cu dobânzile, estimate la aproximativ 70 de miliarde de lei în 2026, dar și asupra lipsei de transparență în contractarea unor împrumuturi externe importante, respectiv cel prin programul SAFE și cel de la Banca Mondială.

În același timp, BNS critică nivelul ridicat al taxării muncii și amploarea muncii nedeclarate, menționând că „România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate taxări pe muncă: peste 43% din salariul brut merge către impozite și contribuții sociale”.

BNS: Peste acest tablou economic deja fragil se suprapune o criză politică profundă

Pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la energie și carburanți, sindicaliștii avertizează că nivelul de trai al populației s-a deteriorat semnificativ.

„Peste acest tablou economic deja fragil se suprapune o criză politică profundă. (…) Această combinație de crize – economică, financiară, energetică și politică – creează un risc sistemic major pentru România. Dezechilibrele macroeconomice, amplificate de creșterea accelerată a prețurilor la energie, alimente și servicii de bază, au redus semnificativ puterea de cumpărare, au fragilizat echilibrul economic al familiilor și au extins sărăcia în muncă, astfel încât pentru un număr tot mai mare de români nivelul de trai nu mai este o chestiune de confort, ci de supraviețuire zilnică”, se mai arată în scrisoarea deschisă a BNS adresată lui Nicușor Dan și liderilor din coaliție.

O formulă de guvernare stabilă, credibilă și responsabilă

În acest context, BNS îi solicită președintelui Nicușor Dan să își exercite rolul de mediator și să convoace un dialog între partidele politice și partenerii sociali.

„Considerăm esențial ca, sub egida Administrației Prezidențiale, să fie așezați la aceeași masă atât liderii politici, cât și reprezentanții partenerilor sociali. BNS vă solicită, domnule președinte, să inițiați consultări directe cu liderii formațiunilor politice parlamentare, în vederea negocierii unei formule de guvernare stabile, credibile și responsabile, care să fie dispusă să își asume implementarea unui program de stabilizare economică și social, negociat cu partenerii de dialog social”, se precizează în scrisoare.

Soluția anticipatelor

BNS propune, în acest sens, stabilirea unor priorități clare, precum securitatea energetică și alimentară, definirea unor linii privind investițiile pentru relansarea economică și creșterea transparenței în gestionarea împrumuturilor externe.

„În absența unei voințe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliții, BNS consideră că singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate, care să permită resetarea cadrului politic și recâștigarea încrederii cetățenilor”, se arată în finalul scrisorii.

