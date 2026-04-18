Sorin Grindeanu, după şedinţa de la Timişoara: ”Lucrurile nu mai pot continua/E şobolănism să vinzi companiile într-o perioadă de criză economică”

Luiza Dobrescu
Sorin Grindeanu, președintele PSD / Foto - Mediafax

PSD a avut sâmbătă ultima întâlnire regională la Timişoara, înainte de luarea unei decizii legate de soarta rămânerii în coaliţie şi menţinerea în funcţie a premierului Ilie Bolojan. Luni, pe 20 aprilie, aceasta ar urma să fie făcută publică.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost categoric în privinţa deciziei pe care social-democraţii o vor lua luni, după refendumul intern.

„În acest moment e cât se poate de clar că există o direcţie în care PSD va merge. E evident că aşa cum suntem acum, lucrurile nu mai pot continua. Am prezentat toate scenariile posibile”, spune Sorin Grindeanu, în conferinţa de sâmbătă, de după şedinţa de partid.

Referendumul de luni va decide ce paşi vor urma. Cei de la PSD aşteaptă să fie chemaţi la consultări de preşedintele Nicuşor Dan, alături de fiecare partid în parte.

„Dacă se doreşte să se păstreze actualul protocol, partidul care ar trebui să dea prim-ministrul, atunci partidul ar trebui să fie PNL”, mai spune Grindeanu.

Grindeanu: „Ăsta e adevăratul şobolănism”

Până în aprilie 2027, PNL ar trebui să dea premierul, iar după acea dată, nominalizarea trebuie făcută de PSD.

Liderul PSD a reiterat ideea că social-democraţii ori intră în opoziţie, ori va face parte dintre coaliţie pro-europeană, dar nu va intra în alianţă cu AUR.

„Asta nu este o guvernare penru români. Trebuie să facem ceva ca să revenim la priorităţile românilor.

Românii au în continuare nevoie de autostrăzi, de spitale.

Sunt miloane de români care în continuare nu au asfalt, apă, canalizare, iluminat şi acele proiecte trebuie să le continue”, mai spune Grindeanu.

„Cu Ilie Bolojan, am vorbit, am băut o cafea joi dimineaţa, la Palatul Victoria”, mai spune Sorin Grindeanu, atunci când este întrebat când a vorbit ultima oară cu premierul.

„E foarte frumos să pari reformator al României, dar în realitate lucrurile să stea cu totul altcumva. Dacă vă referiţi la pachetul pe administraţie, aia e reformă? Aia e concediere în masă. Reforma administraţiei înseamnă să faci digitalizare, să comasezi UAT-uri, nu disponibilizări. Ăsta e jaf. E şobolănism să vinzi companiile într-o perioadă de criză economică. Ăsta e adevăratul şobolănism„, mai spune Grindeanu când vorbeşte despre reformele premierului Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

După întâlnirea cu Georgescu, se întâlneşte Simion și cu Grindeanu? Liderul AUR, cazat în hotelul în care PSD are ultima întâlnire regională

Ion Cristoiu: Deși pare o fantezie, propunerea unui guvern al Reconcilierii Naționale de către Călin Georgescu trebuie luată în serios

Recomandarea video

Citește și

Ce a răspuns Diana Buzoianu când a fost întrebată de Gândul dacă a avut întâlniri cu guvernatorul Bulete, pe care l-a demis vineri
Ce a răspuns Diana Buzoianu când a fost întrebată de Gândul dacă a avut întâlniri cu guvernatorul Bulete, pe care l-a demis vineri
Reducere de ospătari la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu: „Asta-i o altă reformă"
Casa din Dolj a lui Mircea Dinescu a ars din temelii. Există suspiciuni că incendiul ar fi fost provocat
Mircea Dinescu lansează o „Invitație la un spectacol funerar". „Știu de pe-acum rușinea ce mă paște/de-a fi slăvit de-un cârd de farisei"
Purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, nu ştie diferenţa dintre centimetri pătraţi şi centimetri cubi nici cu foile în faţă
VIDEO Ion Cristoiu: România se îndreaptă spre o Criză politică de proporții care putea fi, totuși, evitată
Ion Cristoiu: România se îndreaptă spre o Criză politică de proporții care putea fi, totuși, evitată
O țară preferată de turiștii români impune noi reguli pentru trusa de prim ajutor. Ce se întâmplă din 18 iunie 2026
Andrei Caramitru mizează pe rămânerea în funcție a lui Bolojan cel puțin până la sfârșitul anului. „E posibil să greșesc, dar nu cred"
Dan Dungaciu: „Ursula a susținut că UE trebuie să renunțe la dreptul de veto pentru că Peter Magyar va avea putere în consiliu"
Dan Dungaciu: „Declarația Șefei CCR ne jignește inteligența. Nu are nicio relevanță juridică creșterea spectaculoasă a procentului unui candidat"
După întâlnirea cu Georgescu, se întâlneşte Simion și cu Grindeanu? Liderul AUR, cazat în hotelul în care PSD a avut ultima întâlnire regională

Cele mai noi

Trimite acest link pe