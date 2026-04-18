PSD a avut sâmbătă ultima întâlnire regională la Timişoara, înainte de luarea unei decizii legate de soarta rămânerii în coaliţie şi menţinerea în funcţie a premierului Ilie Bolojan. Luni, pe 20 aprilie, aceasta ar urma să fie făcută publică.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost categoric în privinţa deciziei pe care social-democraţii o vor lua luni, după refendumul intern.

„În acest moment e cât se poate de clar că există o direcţie în care PSD va merge. E evident că aşa cum suntem acum, lucrurile nu mai pot continua. Am prezentat toate scenariile posibile”, spune Sorin Grindeanu, în conferinţa de sâmbătă, de după şedinţa de partid.

Referendumul de luni va decide ce paşi vor urma. Cei de la PSD aşteaptă să fie chemaţi la consultări de preşedintele Nicuşor Dan, alături de fiecare partid în parte.

„Dacă se doreşte să se păstreze actualul protocol, partidul care ar trebui să dea prim-ministrul, atunci partidul ar trebui să fie PNL”, mai spune Grindeanu.

Grindeanu: „Ăsta e adevăratul şobolănism”

Până în aprilie 2027, PNL ar trebui să dea premierul, iar după acea dată, nominalizarea trebuie făcută de PSD.

Liderul PSD a reiterat ideea că social-democraţii ori intră în opoziţie, ori va face parte dintre coaliţie pro-europeană, dar nu va intra în alianţă cu AUR.

„Asta nu este o guvernare penru români. Trebuie să facem ceva ca să revenim la priorităţile românilor. Românii au în continuare nevoie de autostrăzi, de spitale. Sunt miloane de români care în continuare nu au asfalt, apă, canalizare, iluminat şi acele proiecte trebuie să le continue”, mai spune Grindeanu.

„Cu Ilie Bolojan, am vorbit, am băut o cafea joi dimineaţa, la Palatul Victoria”, mai spune Sorin Grindeanu, atunci când este întrebat când a vorbit ultima oară cu premierul.

„E foarte frumos să pari reformator al României, dar în realitate lucrurile să stea cu totul altcumva. Dacă vă referiţi la pachetul pe administraţie, aia e reformă? Aia e concediere în masă. Reforma administraţiei înseamnă să faci digitalizare, să comasezi UAT-uri, nu disponibilizări. Ăsta e jaf. E şobolănism să vinzi companiile într-o perioadă de criză economică. Ăsta e adevăratul şobolănism„, mai spune Grindeanu când vorbeşte despre reformele premierului Ilie Bolojan.

