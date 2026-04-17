Ion Cristoiu: Deși pare o fantezie, propunerea unui guvern al Reconcilierii Naționale de către Călin Georgescu trebuie luată în serios

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a spus că „deși pare o fantezie, propunerea unui guvern al Reconcilierii Naționale de către Călin Georgescu trebuie luată în serios”.

„La interviul pe care mi l-a acordat, joi seara, la Realitatea Plus, venind vorba de iminenta criză politică din România și suprapusă unei crize economice și energetice, interlocutorul a propus formarea unui guvern al Reconcilierii Naționale. Nu de Uniune Națională, ci de Reconciliere Națională, alcătuit din primele 3 partide, așa cum s-au clasat la alegerile de la 1 decembrie 2024. Adică PSD, AUR, PNL. Domnia sa și-a justificat această propunere atât prin iminenta criză după domnia sa și energetică, alimentară, dar și o instabilitate politică. Dar și prin faptul că va fi nevoie de o împăcare a celor 2 mari electorate din România, suveranismul pro-european. Am văzut că liderii politici, jurnaliștii n-au dat prea mare atenție acestei propuneri.

Publicistul Ion Cristoiu

Într-un fel, este explicabil, campaniile de denigrare, campaniile manipulatoare împotriva lui Călin Georgescu încă de după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, se axează pe acuzația că bate câmpii, că are fantezii prin profețiile sale și că aceasta este o chestiune fantezistă. Numai că eu vă atrag atenția că domnul Călin Georgescu nu emite fantezii. Chiar și aseară am arătat că 99% din profețiile lansate anul trecut, în 29 ianuarie 2025, când am luat interviu, s-au îndeplinit”, a spus Ion Cristoiu.

„Într-un context de excepție, acest guvern ar fi o salvare a României”

„A zis că va fi o întâlnire Putin – Trump. A fost. A spus că America va relua doctrina Monroe a sferei sale de influență în Vest. S-a îndeplinit prin afacerea Venezuela. A spus că a vorbit tot timpul de cuplul Trump – Vance, care este o premieră. Putem vorbi acum de o personalitate puternică, aparte a vicepreședintelui Vance. A vorbit de o bătălie pentru apă, energie, hrană. Pentru energie deja s-a văzut în conflictul din Orientul Mijlociu.

Domnia sa și-a făcut o temă din ceea ce am numi, zice el, apă, hrană, energie. Foarte mulți dintre noi fiind conștienți de o criză numai când a izbucnit, nu am fost atenți. Și nu suntem atenție. Repet, criza energetică, amplificată de războiul din Orientul Mijlociu, ne va convinge că există asemenea chestie. În legătură cu guvernul de Reconciliere Națională, este fezabil. E posibil. Sigur, nu în aceste împrejurări în care România nu s-a confruntat cu instabilitatea politică. Nu a cunoscut, încă, o criză nu numai energetică, ci și alimentară. Într-un context de excepție, acest guvern ar fi o salvare a României.

În istorie nu există nimic imposibil. Repet, acum, tuturor românilor ni se pare că e frumos. Acum o să plece Ilie Bolojan, o să rămână coaliția pro-europeană. Nu se știe. Se conturează chiar o criză politică și în istorie, mai ales în istoria România. În condiții excepționale, acest guvern de Reconciliere Națională este posibil. Eu zic să luăm în seamă această propunere a lui Călin Georgescu venită și în numele unei mari părți a electoratului din România”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe