Bogdan Cojocaru, lider PSD: Ilie Bolojan a trecut CLANDESTIN prin Iași

Rene Pârșan
23 aug. 2025, 17:33, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă o vizită la Iași, prima de la preluarea mandatului, însă întâlnirea cu autoritățile județene nu a fost anunțată public și s-a desfășurat fără participarea presei. Situația a stârnit critici dure din partea liderului PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, care acuză autoritățile locale de lipsă de transparență și „dispreț față de ieșeni”.

„Vizita-ascunsă a premierului Ilie Bolojan la Iaşi, un eveniment în semiobscuritate. Parcă Bolojan ar fi venit clandestin. Când n-ai ce investiţii în derulare să arăţi, şi aici vorbesc despre Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean, stai cu premierul Bolojan în birou. Că n-ai pe ce şantier să-l duci. Faci câteva poze cu el, le pui pe Facebook şi închizi discuţia. Un fel de „adio şi-un praz verde”. Este şi o lipsă de respect faţă de ieşeni”, a afirmat şeful PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Potrivit lui Cojocaru, este ”de neconceput” să nu dai amănunte despre finanţarea marilor investiţii ale Iaşului.

„Ieşenii vor să afle, direct de la sursă, adică de la prim-ministrul României, cum stăm cu autostrăzile A7 şi A8, cu Spitalul Regional de Urgenţă, centurile ocolitoare, Opera, Filarmonica, programele PNRR, Anghel Saligny, CNI. Sau cu sala polivalentă, cu stadionul sau alte proiecte ale căror machete liberalii le-au tot vânturat în campaniile electorale. În concluzie, în turneul prin Moldova, Iaşul a fost o simplă haltă pentru premierul Ilie Bolojan”, a precizat social-democratul Bogdan Cojocaru.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat sâmbătă pe Facebook că s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi că a discutat cu acesta despre situaţia marilor proiecte ale Iaşiului. Discuţia, la care a fost prezentă şi Luciana Antoci, prefect de Iaşi, a avut loc la sediul CJ Iaşi, înainte de vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova.

Întâlnirea de la Iaşi dintre premierul României şi şefii administraţiei judeţene nu a fost anunţată public şi s-a desfăşurat în absenţa reprezentanţilor presei.

