Reducerea cheltuielilor cu personalul în plus din administrația locală este punctul central al noului pachet de reforme în administrație, spune premierul Ilie Bolojan. „Reducând cheltuielile cu personalul excedentar, acolo unde se dovedește că acest lucru este real, banii în loc să fie irosiți, se duc în servicii mai bune către oameni și către investiții. Aceasta este miza pachetului pe administrație”, a explicat Bolojan. Reforma administrației publice a lui Ilie Bolojan a fost tocmai prima sa promisiune în calitate de viitor premier al României, însă, în realitate, nu s-a realizat până acum. În schimb, guvernul a crescut taxele, care, așa cum a spus Bolojan la vremea respectivă, ar fi fost ultima soluție la echilibrarea bugetului de stat.

Potrivit premierului, administrația locală din România este dependentă de transferurile de la bugetul de stat și, în parte, de împrumuturi cu dobânzi mari. „Nu mai putem să mergem în această formulă”, a spus Bolojan, argumentând că reformele vin să corecteze aceste dezechilibre.

„Noi avem ca țară câteva dezechilibre, în comparație cu țările UE, în sensul în care, administrația locală din România, încasează din veniturile proprii sume mult mai mici, fiind dependentă de transferurile de la bugetul de stat. Dacă aceste transferuri le-am avea ca fonduri, nu ar fi o problemă, dar România transferă aceste fonduri, împrumutându-se, în parte, sume pentru care avem dobânzi destul de mari. Nu mai putem să mergem în această formulă”, spune Bolojan.

România rămâne, după spusele lui Bolojan, lider în Europa la nivelul investițiilor realizate prin autoritățile locale – aproape 3% din PIB, dublu față de media europeană. Proiectele sunt finanțate prin transferuri de la bugetul de stat sau din fonduri europene, iar reformele urmăresc să facă cheltuielile mai eficiente și să aducă rezultate concrete pentru cetățeni.

”Pachetul acesta de măsuri vine să corecteze aceste dezechilibre. Pe de altă parte, suntem țara din Europa care realizăm prin autoritățile locale cele mai mari proiecte de investiții. Suntem cam la aproape 3% din PIB, dublu față de media europeană. Aceste investiții sunt asigurate prin transferuri din bugetul de stat prin programele naționale, sau din fondurile europene”, sune premierul.

