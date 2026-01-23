Prima pagină » Știri politice » Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă

Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă

23 ian. 2026, 13:42, Știri politice
Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă

Reducerea cheltuielilor cu personalul în plus din administrația locală este punctul central al noului pachet de reforme în administrație, spune premierul Ilie Bolojan. „Reducând cheltuielile cu personalul excedentar, acolo unde se dovedește că acest lucru este real, banii în loc să fie irosiți, se duc în servicii mai bune către oameni și către investiții. Aceasta este miza pachetului pe administrație”, a explicat Bolojan. Reforma administrației publice a lui Ilie Bolojan a fost tocmai prima sa promisiune în calitate de viitor premier al României, însă, în realitate, nu s-a realizat până acum. În schimb, guvernul a crescut taxele, care, așa cum a spus Bolojan la vremea respectivă, ar fi fost ultima soluție la echilibrarea bugetului de stat. 

Potrivit premierului, administrația locală din România este dependentă de transferurile de la bugetul de stat și, în parte, de împrumuturi cu dobânzi mari. „Nu mai putem să mergem în această formulă”, a spus Bolojan, argumentând că reformele vin să corecteze aceste dezechilibre.

Noi avem ca țară câteva dezechilibre, în comparație cu țările UE, în sensul în care, administrația locală din România, încasează din veniturile proprii sume mult mai mici, fiind dependentă de transferurile de la bugetul de stat. Dacă aceste transferuri le-am avea ca fonduri, nu ar fi o problemă, dar România transferă aceste fonduri, împrumutându-se, în parte, sume pentru care avem dobânzi destul de mari.  Nu mai putem să mergem în această formulă”, spune Bolojan.

România rămâne, după spusele lui Bolojan, lider în Europa la nivelul investițiilor realizate prin autoritățile locale – aproape 3% din PIB, dublu față de media europeană. Proiectele sunt finanțate prin transferuri de la bugetul de stat sau din fonduri europene, iar reformele urmăresc să facă cheltuielile mai eficiente și să aducă rezultate concrete pentru cetățeni.

Pachetul acesta de măsuri vine să corecteze aceste dezechilibre. Pe de altă parte, suntem țara din Europa care realizăm prin autoritățile locale cele mai mari proiecte de investiții. Suntem cam la aproape 3% din PIB, dublu față de media europeană. Aceste investiții sunt asigurate prin transferuri din bugetul de stat  prin programele naționale, sau din fondurile europene”, sune premierul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Angajații din Guvern îl pun la zid pe Bolojan. Funcționarii îl acuză pe prim-ministru că aruncă administrația într-o criză fără precedent

Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ „Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
13:39
„Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
13:23
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
FLASH NEWS Nicușor Dan face turul Moldovei de Ziua Unirii Principatelor. Unde merge președintele
12:43
Nicușor Dan face turul Moldovei de Ziua Unirii Principatelor. Unde merge președintele
FLASH NEWS Nicușor Dan: „Concluzia discuțiilor informale din cadrul Consiliului a fost despre solidaritate cu Danemarca și Groenlanda / SUA reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră”
12:29
Nicușor Dan: „Concluzia discuțiilor informale din cadrul Consiliului a fost despre solidaritate cu Danemarca și Groenlanda / SUA reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră”
FLASH NEWS România ar putea să participe la protejarea Groenlandei prin misiuni de poliție aeriană, insinuează Nicușor Dan
12:24
România ar putea să participe la protejarea Groenlandei prin misiuni de poliție aeriană, insinuează Nicușor Dan
CONTROVERSĂ Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
11:38
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cât ai putea pierde din corp și, totuși, să supraviețuiești?

Cele mai noi

Trimite acest link pe