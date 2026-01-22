Ilie Bolojan amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale până în februarie

Ilie Bolojan, premierul României, amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale. Data stabilită inițial era 29 ianuarie, acum, însă, prim-ministrul a menționat că vor face demersul „la începutul lunii februarie”.

„La începutul lunii februarie urmează să ne angajăm răspunderea pe legislația care va restrânge cheltuielile statului în administrație și va susține relansarea economică. Ulterior, vom adopta bugetul.

Știu că, deocamdată, în viața de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoșire adoptate și pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare”, trasmite Bolojan.

„Ținta de deficit este de puțin peste 6%”

Premierul a subliniat, totodată, că măsurile de economisire aplicate în a doua parte a anului trecut au contribuit la diminuarea deficitului bugetar cu peste un punct procentual din PIB, nivelul coborând sub pragul de 8,4% asumat inițial.

„Ne-am respectat angajamentele și am recâștigat credibilitatea în fața investitorilor și a piețelor financiare. În 2025 am redus deficitul fără a diminua investițiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate. Am menținut disciplina financiară și am parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului, așa cum reiese din graficul alăturat. Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe. Aceste ajustări au generat o contracție economică și au însemnat dificultăți suplimentare pentru mulți români”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a arătat, de asemenea, că premisele pentru o revenire economică în acest an sunt solide.

„Lucrăm la construcția bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ținta de deficit este de puțin peste 6% și va fi definitivată în perioada următoare. Inflația va scădea spre 4%. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR și politica de coeziune. Acești bani se vor regăsi în infrastructură, economie și servicii publice mai bune”, a completat premierul Ilie Bolojan.

