Bolojan a trimis proiectul de lege privind pensiile magistraților la CSM pentru avizare – SURSE

Premierul Ilie Bolojan a trimis în această dimineață proiectul de lege privind pensiile magistraților la Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), spun surse din sistemul judiciar pentru Gândul. Potrivit surselor, CSM nu va da în niciun caz astăzi aviz pe proiectul de lege pe pensionarea magistraților susținut de Bolojan.

Aseară, Legea pensiilor magistraților a fost pusă în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026. VEZI DOCUMENTUL AICI.

Miercuri, premierul a confirmat că proiectul este gata, însă cu o modificare față de cel inițial care a picat la CCR – perioada de tranziție se mărește de la 10, la 15 ani.

”Proiectul de lege este gata, el e pe circuitul de avizare, urmează să fie propus în transparență și să fie comunicat în aceste zile CSM în vederea avizării.Față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, există o singură modificare substanțială, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților. Față de propunerea inițială se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”, a declarat Bolojan miercuri.

Proiectul de lege ar urma să fie trimis joia viitoare la Parlament pentru fi adoptat înainte de 28 noiembrie, data prevăzută în PNRR. Prin depășirea termenului Comisiei Europene, România riscă să piardă 231 de milioane de euro.