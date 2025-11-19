Bolojan anunță finalizarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, însă cu o modificare: Perioada de tranziție crește de la 10 la 15 ani

Premierul Ilie Bolojan confirmă finalizarea proiectului privind pensiile magistraților. Așa cum a relatat anterior Gândul, față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, ”există o singură modificare substanțială”, respectiv creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă ”nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”, într-un interviu pentru ProTV.

”Proiectul de lege este gata, el e pe circuitul de avizare, urmează să fie propus în transparență și să fie comunicat în aceste zile CSM în vederea avizării. Față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, există o singură modificare substanțială, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților. Față de propunerea inițială se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani. Această solicitare a fost făcută de către magistrați la această întâlnire. Am considerat că este una care ar putea fi acceptată. Prin urmare, este cuprinsă în acel pachet. Cealaltă prevedere principală, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net, a rămas în forma inițială. Acesta este principala modificare. Mai sunt două-trei aspecte tehnice, dar care nu afectează fondul problemei.”, spune Bolojan.

Toate aceste aspecte au fost convenite în coaliția de guvernare PNL, PSD, USR și UDMR, precizează Bolojan.

