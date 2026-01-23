Sindicaliștii din Guvern îl atacă pe premierul Ilie Bolojan. O scrisoare deschisă transmisă în această dimineață de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză Executivul că se „joacă cu viitorul funcționarilor publici” într-un mod care avantajează doar vârful ierarhiei.

Măsurile care pun în pericol funcționarii Guvernului, „un deliciu” pentru Bolojan

Cea mai dură parte a comunicatului îl vizează direct pe premier. Potrivit sindicaliștilor, Guvernul nu doar că aplică măsuri care pun în pericol funcția publică, ci chiar le găsește „un deliciu” pentru Bolojan. Este o imagine pe care oamenii din administrație o consideră insultătoare pentru munca lor și periculoasă pentru viitorul unui aparat de stat coerent.

„Când statul își minte proprii oameni cu permanente și împarte administrația în caste, nu mai discutăm despre eficiență, ci despre degradarea deliberată a funcției publice, un deliciu zilnic pentru premierul Ilie-Gavril Bolojan”, se mai arată în comunicat.

Organizația sindicală arată că proiectul de lege privind măsurile aplicabile personalului plătit din fonduri publice, aflat pe circuitul guvernamental și discutat în primă lectură în ședința de Guvern de joi, este prezentat ca fiind limitat până la 31 decembrie 2026. În realitate, susțin angajații, schimbările propuse nu sunt temporare. Ele ating cadrul de carieră și stabilitate în administrația publică și transformă reguli importante pentru toți funcționarii.

Reprezentanții sindicatului spun că prevederile creează condiții diferite pentru oameni de rând față de cei din poziții superioare. Ei văd în acest context nu doar o diferențiere nejustificată, ci o ruptură de principiul constituțional al egalității. Spun că în loc să ofere normalitate în serviciul public, legea vrea să creeze „caste” în aparatul administrativ.

„În același timp, prin excepții croite pe categorii, proiectul, care nu își maschează doar durata, ci și ținta, distribuie protecții și constrângeri în funcție de poziția ierarhică sau de categoria profesională, nu în funcție de o analiză reală a nevoilor instituționale, creând o administrație profund discriminatorie, instituind tratamente diferite pentru situații comparabile și construind privilegii pentru vârful ierarhiei, în timp ce personalul din administrația publică centrală este împins într-o zonă de blocaj, incertitudine și vulnerabilitate”, se arată în comunicatul sindicatului.

