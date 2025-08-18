Bolojan, discuții cu primarii: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administrației publice locale și prioritizării proiectelor de investiții din fonduri publice.

Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova, spune că negocierile cu premierul au decurs mai bine.

„Nu exista niciun fel de Memorandum până acum, de discuție pe Memorandum ce anume va conține. Și acolo pe memorandul respectiv, am reușit să obținem ca și variantă cele care la ora actuală sunt sub 30% să intre la finanțare, iar celelalte despre care nu mai aveam niciun fel de speranță că vor intra, adică cele care până acum nici măcar nu au licitațiile finalizate și acelea dacă este vorba de echipamente sau lucruri care se termină, se finalizează repede, să intre și ele la finanțare”, a spus primarul Craiovei.

Și proiectele prin Anghel Saligny ar putea continua, însă va fi o prioritizare, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

„Am avut asigurări și aici că și la programul Anghel Saligny se vor primi niște sume de bani, sume de bani care însă nu vor putea să acopere toate proiectele. Este clar și aici va fi vorba de o prioritizare a celor care se referă la școli, drumuri județene și așa mai departe, în detrimentul celor care poate nu sunt atât de importante: drumuri din pădure și alte lucruri de genul acesta”, a mai spus edilul.

În cadrul discuțiilor, au fost analizate propunerile primarilor de municipii și au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile de reformă administrativă, precum și la proiectul de ordonanță de urgență privind gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

”Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, așa cum România s-a angajat în dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene. După ordonanța de urgență pe care o vom aproba în ședință de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, și care vor fi în continuare finanțate”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul a adăugat că celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanțare din PNRR și care nu vor putea fi finalizate până la data de 31 august 2026, vor fi preluate pentru a fi susținute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naționale.

Un alt subiect important al discuției de astăzi, de la Palatul Victoria, s-a referit la reforma administrației publice locale, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale.

Reprezentanții Guvernului și primarii de municipii au analizat aspectele legate de descentralizarea deciziilor, precum a celor legate de autorizarea jocurilor de noroc, dar și despre descentralizarea resursei umane.

„Reforma impozitului asupra proprietății, preluarea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități de către structurile descentralizate ale Ministerului Muncii, reducerea numărului de angajați din administrația publică au fost, de asemenea, subiecte discutate în cadrul întâlnirii de lucru de astăzi”, precizează Guvernul.

Sorin Grindeanu nu a mai ajuns la ședință.

Discuțiile dintre Ilie Bolojan și reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene s-au încheiat.

Surse politice au declarat pentru Gândul că Exectivul va adopta marți ordonanța de urgență pentru suspendarea investițiilor din PNRR și „Anghel Saligny”.

Surse politice au declarat pentru Gândul că Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, va ajunge și el la întâlnirea lui Ilie Bolojan cu primarii și președinții de consilii județene.

La finalul ședinței Biroului Politic Național de luni, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că primarii și președinții de Consilii Județene merg la Ilie Bolojan cu o serie de „reglementări”.

„Eu știu că UNCJR și AMR vin cu reglementări mai clare, discutate și transperente, pe ceea ce înseamnă actul de decizie pentru investițiile care au contracte deja semante. De fapt, aici este marea problemă. Toată lumea este de acord că cele care nu au contracte semnate până astăzi trebuie să fie eliminate. (…) Mai ales că, vorbim, per total, de următoarele sume: avem un PNRR care a fost aprobat cu o valoare inițială de 28 de miliarde și avem tot ceea ce ține de PNRR, nu doar investiții, acum, în sumă de 48 de miliarde”, a spus Sorin Grindeanu.

„PSD consideră că actuala formă trebuie revizuită”

PSD s-a arătat nemulțumit încă de la publicarea proiectului ordonanței de urgență și a acuzat că nu a existat un consens în coaliție pentru acest proiect.

„PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului”, transmitea joi PSD.

Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare