Bolojan, huiduit la tot pasul. Nici în Parlament nu are scăpare. Premierul este întâmpinat de nemulțumirile oamenilor

Premierul Ilie Bolojan este așteptat în Parlament cu huiduieli. Angajații statului sunt nemulțumiți de tăierile salariale care sunt incluse în Pachetul 3 de măsuri a Guvernului. Zeci de oameni îl așteaptă pe Bolojan să îi spună exact repercusiunile acestor tăieri – cât le rămâne din salariu după reformă.

Pancartele protestatarilor arată mesaje ca: „Statul doarme, salariatul rabdă”, „Fără noi, statul cade. Cu noi, statul tace”, „Munca noastră ține statul în viață”.

În același timp, sloganul protestului răsună cu ecou în Parlament. „Cum ne-au luat ei, ia-le, doamne, lor!” strigă angajații nemulțumiți.

Știre în curs de actualizare

