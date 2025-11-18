Prima pagină » Știri politice » Bolojan, huiduit la tot pasul. Nici în Parlament nu are scăpare. Premierul este întâmpinat de nemulțumirile oamenilor

18 nov. 2025, 12:56, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan este așteptat în Parlament cu huiduieli. Angajații statului sunt nemulțumiți de tăierile salariale care sunt incluse în Pachetul 3 de măsuri a Guvernului. Zeci de oameni îl așteaptă pe Bolojan să îi spună exact repercusiunile acestor tăieri – cât le rămâne din salariu după reformă. 

Pancartele protestatarilor arată mesaje ca: „Statul doarme, salariatul rabdă”, „Fără noi, statul cade. Cu noi, statul tace”, „Munca noastră ține statul în viață”.

În același timp, sloganul protestului răsună cu ecou în Parlament. „Cum ne-au luat ei, ia-le, doamne, lor!” strigă angajații nemulțumiți.

