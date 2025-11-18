Prima pagină » Știri politice » Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”

Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”

Ruxandra Radulescu
18 nov. 2025, 10:48, Știri politice
Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor:
Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: "Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM"

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, la RFI, că membrii coaliției au decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu. 

Kelemen Hunor a afirmat că marți e posibil ca premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan să poarte o discuție pe tema pensiilor magistraților. Coaliția este obligată să trimită în această săptămână la Consiliul Superior al Magistraturii proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților pentru avizare.

„Probabil azi premierul va discuta și cu președintele, dar noi suntem obligați să trimitem proiectul spre avizare. Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit”, a menționat liderul UDMR.

Acesta a precizat că, după reforma pensiilor magistraților, urmează zona militară, respectiv: jandarmi, poliție, armată, SRI ș.a.m.d.

„Acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme. Încă n-am discutat în coaliție. E în programul de guvernare”, a explicat Kelemen Hunor.

Hunor a precizat că prelungirea perioadei de tranziției poate fi negociată de la 10 la 15 ani.

„Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului.

La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important”, a afirmat Kelemen Hunor.

„La cuantum nu putem umbla”

„A mai fost o solicitare cu care eu am fost de acord: să repunem acea perioadă de 5 ani vechime în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură și nu au făcut INM. De exemplu, au fost avocați, au fost notari ș.a.m.d. Este din punctul meu de vedere că suntem dispuși să negociem
La cuantum nu putem umbla.

Nu trebuie să punem în cheia că ne îndreptăm spre un eșec. Cel puțin din punctul nostru de vedere, am arătat că suntem dispuși să căutăm un compromis la perioada de tranziție”, a mai adăugat liderul UDMR.

„Dacă CSM ne dă un aviz negativ, ne putem gândi că vor ataca la Curtea Constituțională”

„Important este să trecem cu acest proiect de Parlament și de CCR. Dacă CSM ne dă un aviz negativ, ne putem gândi că vor ataca la Curtea Constituțională. Dacă ne dau un aviz pozitiv, ne gândim că nu vor ataca la CCR, pentru că ar fi o disonanță.

CCR a spus de câteva ori că pensia trebuie să fie apropiată de salariu. Ce înseamnă apropiat? Nu știu, e o chestiune subiectivă. Eu cred că 70% din venitul net este foarte apropiat, pentru că omul de rând are 45-55% din venitul net când iese la pensie. Deci, ei oricum ar avea în plus 20-25%”, a afirmat Kelemen Hunor.

„Magistrații ne-au reproșat că am început cu ei. Marea majoritate este în zona militară”

Kelemen Hunor a subliniat că pensia magistraților reprezintă, într-adevăr, sub 10% din pensiile speciale și a adăugat că majoritatea pensiilor speciale se duc în zona militară.

„Varianta hard e zero perioadă de tranziție.

Joi cel târziu după ședința de Guvern trebuie să ajungă proiectul la CSM. Mingea nu poate să rămână după joi în curtea Guvernului.
Magistrații ne-au reproșat că am început cu ei. Aici au dreptate. Urmează zona militară.

Dacă vreau să fiu drept cu magistrații, ei au un procent sub 10% din pensiile speciale. Marea majoritate este în zona militară: jandarmi, poliție, armată, SRI ș.a.m.d”, a declarat Hunor.

Recomandarea autorului:

Citește și

BREAKING NEWS Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”
11:37
Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”
ULTIMA ORĂ Blocaj la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților: Magistrații nu sunt de acord cu varianta propusă de Coaliție – SURSE
10:40
Blocaj la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților: Magistrații nu sunt de acord cu varianta propusă de Coaliție – SURSE
POLITICĂ Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD
09:25
Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD
POLITICĂ Călin Georgescu, atac la adresa lui Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției din Buftea: „E nesemnificativ. Băiatul ăsta a făcut sistemul de râs””
09:13
Călin Georgescu, atac la adresa lui Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției din Buftea: „E nesemnificativ. Băiatul ăsta a făcut sistemul de râs””
EXCLUSIV Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?
07:00
Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?
DEZVĂLUIRI Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut
05:00
Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut
Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Descopera.ro
Războiul care a schimbat echilibrul de putere în întreaga lume