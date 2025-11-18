Prima pagină » Știri politice » Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”

Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”

Olga Borșcevschi
18 nov. 2025, 11:37, Știri politice
Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”

Președintele Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă pe Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. Ludovic Orban ar fi fost sunat chiar în această dimineață de Nicușor Dan, care i-ar fi adresat unele reproșuri. “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile”, au declarat surse de la Cotroceni pentru Gândul.

Motivele revocării ar avea legătură cu declarațiile făcute în spațiul public de către Orban.

Ce i-a reproșat președintele lui Ludovic Orban

Mai precis, președintele i-ar fi reproșat lui Orban desele apariții în presă și faptul că și-ar fi arogat mai multe atribuții decât are. În plus, ar comunica prea des în numele președintelui.

“S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile. Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”, au precizat sursele noastre.

Discuția dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban ar fi durat 15-20 de minute, potrivit surselor citate.

Din octombrie 2025, Ludovic Orban exercită funcția de Consilier Prezidențial pentru Politică Internă în cadrul Administrației Prezidențiale.

Recent, Ludovic Orban a declarat că USR abuzează de imaginea președintelui Nicușor Dan. Vezi detalii AICI

Acesta a fost extrem de critic încă de la obținerea acestei funcții atât la adresa social-democraților, a magistraților și chiar și la adresa lui Cătălin Drulă.

Despre PSD a spus că joacă rolul opoziției și că ar vrea să beneficieze de avantajele guvernării blocând multe proiecte și că ar înțelege greșit atitudinea pragmatică a președintelui Nicușor Dan.

Mai spunea Ludovic Orban că PSD ar trebui să se reformeze, iar Sorin Grindeanu nu ar fi neapărat cel care să facă acest lucru.

Despre Cătălin Drulă a spus că nu este corect să se folosească de imaginea președintelui Nicușor Dan în campania sa pentru alegerile de la Primăria Capitalei.

Despre magistrați a spus că aceștia exagerează, că nu sunt rezonabili în ceea ce privesc pensiile speciale.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

FLASH NEWS Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”
10:48
Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”
ULTIMA ORĂ Blocaj la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților: Magistrații nu sunt de acord cu varianta propusă de Coaliție – SURSE
10:40
Blocaj la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților: Magistrații nu sunt de acord cu varianta propusă de Coaliție – SURSE
POLITICĂ Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD
09:25
Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD
POLITICĂ Călin Georgescu, atac la adresa lui Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției din Buftea: „E nesemnificativ. Băiatul ăsta a făcut sistemul de râs””
09:13
Călin Georgescu, atac la adresa lui Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției din Buftea: „E nesemnificativ. Băiatul ăsta a făcut sistemul de râs””
EXCLUSIV Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?
07:00
Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?
DEZVĂLUIRI Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut
05:00
Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut
Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Descopera.ro
Războiul care a schimbat echilibrul de putere în întreaga lume