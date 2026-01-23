Bolojan îi dă replica lui Rareș Bogdan, după ce l-a acuzat că ține mai mult la USR decât la PNL: „Primarii nu rămân cu mai puțini bani”

Premierul Ilie Bolojan îi dă, indirect, replica lui Rareș Bogdan, după ce luni, la ședința conducerii PNL, europarlamentarul a cerut lămuriri în legătură cu situația primarilor și i-a acuzat pe liberali că sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid. „Primarii nu rămân cu mai puțini bani”, spune Bolojan.

„Primarii nu rămân cu mai puțini bani. Se știe că în Europa se transferă jumătate din banii de la bugetul de stat către primării. La noi procentul e de 80% de la bugetul de stat. Cam asta e ponderea transferurilor în UE. (…) Banii cu siguranță nu vor fi mai puțini ca anul trecut„, a spus Bolojan.

Rareș Bogdan, solidar cu primarii la ședința PNL

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a venit, luni, la şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, care are loc la Vila Lac. El a declarat că a vorbit cu aproape 200 de primari PNL şi preşedinţi de Consilii Judeţene care „sunt foarte speriaţi că practic rămân fără cotele defalcate, în condiţiile în care, la unii dintre ei, 40 sau 60% din buget îl fac cu aceste cote defalcate”.

„Au crescut impozitele, sunt cei care dau piept cu oamenii, care stau între oameni, sunt baza pe care Partidul Naţional Liberal a reuşit să construiască, iar pe mine, ca reprezentant a României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relaţia cu ei, pentru că sunt cei care au reuşit să cheltuie cu succes banii europeni, proiecte europene de la apă, canal, gaz, spitale, şcoli. Din 2.600 de şcoli cu toalete în curte mai avem 128, restul au fost modernizate cu bani europeni. O mulţime de proiecte au fost cu ajutorul primarilor realizate şi sincer am văzut supărarea lor, disperarea lor şi le-am zis ok, vă promit că de data asta particip. Nu vin cu gânduri războinice, pur şi simplu vreau să cer lămuriri, vreau să ştiu de ce colegii mei care asigură astăzi conducerea Partidului Naţional Liberal nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă, pentru că Winston Churchill spunea că 80% din buna guvernare este comunicarea, Václav Havel spunea că dacă vrei să fii apreciat de oameni trebuie să comunici altfel, degeaba faci lucruri pentru ei. Pot să dau nenumărate exemple”, a arătat Rareş Bogdan.

El a precizat că „i se pare că în momentul ăsta nu vorbeşte nimeni” în partid.

