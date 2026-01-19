Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a anunțat că nu va mai evita subiectele sensibile din interiorul partidului, după un an și o lună de pauză. Acesta a explicat că a fost marginalizat și criticat în trecut pentru faptul că a ieșit să vorbească public despre anumite probleme interne, motiv petru care și-a luat „un an sabatic”.

Fostul prim-vicepreședinte al partidului a venit, luni, la ședința conducerii PNL, după ce a vorbit cu mai mulți primari PNL. Acesta a precizat că nu vine cu gânduri războinice, ci pur și simplu vrea să ceară lămuriri și-și dorește să afle de la colegii din conducerea partidului de ce nu ies să vorbească cu oamenii despre ce se întâmplă. Europarlamentarul a vorbit și despre Ilie Bolojan și susține că măsurile acestuia au adus suferință în rândul firmelor private, a pensionarilor și a oamenilor de rând, în timp ce statul a rămas„foarte gras”.

„Ilie Bolojan a venit cu un mandat de reformă la conducerea PNL și la conducerea Guvernului României. De reformare a României. A venit cu un mandat în urmă cu un an și o lună de modificare de reformă reală a administrației publice-locale, de reorganizare administrativ-teritorială, de scădere a cheltuielilor statului. Deocamdată văd că firmele private suferă, că pensionarii suferă, că oamenii sunt speriați de perspective și încă statul e foarte gras.”

Potrivit acestuia, în prezent nimeni nu le explică oamenilor ce se întâmplă și a transmis că a luat hotărârea să vorbească din nou public după ce și-a propus „un an sabatic”. De asemenea, Rareș Bogdan a transmis că a fost marginalizat din cauza faptului că a ales să explice anumite măsuri ale miniștilor sau ale unor președinți, dar și pentru că a discutat deschis despre problemele interne ale partidului.

„După un an și o lună de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul.Mi-am propus un an sabatic, l-am depășit cu o lună.Din momentul ăsta voi vorbi și voi vorbi mult. Eu am primit de-a lungul timpului foarte multe critici. Am fost în bătaia vântului, am fost paratrăznet pentru nemulțumiri. Pentru că am ieșit să vorbesc permanent.Și chestiunea asta m-a costat din punct de vedere public.”

Mai mult decât atât, europarlamentarul a acuzat conducerea PNL că nu comunică cu electoratul și cu primarii „Mi se pare că în momentul ăsta nu vorbește nimeni, nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul, oamenii așteaptă și au așteptat de la Partidul Național Liberal”.

