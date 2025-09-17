De ce s-a supărat Ciprian Ciucu și a plecat brusc de la conferința de presă / PNL a șters de pe Facebook înregistrarea momentului

Moment inedit în Parlament. Ciprian Ciucu pleacă de la propria conferință de presă, după prima întrebare. Ieșind la declarații, în calitate de purtător de cuvânt al PNL, Ciucu a fost deranjat că unul dintre jurnaliști nu a respectat regula de a adresa o singură întrebare. După un schimb de replici cu jurnalistul, Ciucu decide să plece.

Cristian Andrei îl întreabă de primarul Sectorului 6 de ce „încalcă PNL legea”, ținând „la secret toate contractele cu presa”. Ciucu răspunde că „datele vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în cadrul Biroului Executiv”. Iată dialogul care l-a determinat pe Ciucu să întrerupă conferința de presă:

– De când ați intrat în conducerea PNL ați promis reformă. Le-ați cerut oamenilor să înțeleagă situația gravă a țării, le-ați cerut oamenilor să își plătească taxele și impozitele. În același timp, PNL care primește subvenție din bani publici ține la secret toate contractele cu presa. De ce PNL nu respectă legea?

– Asta a fost întrebarea? PNL respectă legea și aceste date vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în cadrul Biroului Executiv. Prima dată discutăm în Biroul Executiv, după care vor fi făcute publice. Vă mulțumesc.

– Cum puteți minți? Există o solicitare pe 544 de două luni, legea vă obligă să răspundeți în termen de 30 de zile. Suntem azi, la peste 60 de zile de la acea solicitare. Iar dvs. ca partid, ca purtător de cuvânt sau responsabil pe zona de comunicare, nu ați oferit niciun răspuns conform legii în termenul de 30 de zile. Cum puteți spune ca respectați legea dacă nu ați oferit niciun răspuns?

– Următoarea întrebare, vă rog.

– Vă rog să nu fugiți de această întrebare.

– Ați primit răspunsul meu. Mulțumesc, următoarea persoană, va rog.

– Domnule Ciucu, de ce țineți ascunse contractele cu presa?

– În această situație, dacă nu mai sunt alte întrebări sau dacă nu, poate altcineva să urmeze să pună întrebări la care să răspund, eu mă opresc și voi pleca.

– Vreți să fugiți în loc să răspundeți la întrebări?

– Nu fug. Nu am un alt răspuns în acest moment pentru dvs. Altcineva. Înțeleg că domnul Cristian Andrei, care a făcut o obsesie pentru acest subiect… Mulțumesc. Deci, nu continuăm conferința de presă. Mulțumesc.

Momentul a fost transmis live, pe pagina de Facebook a Partidului Național Liberal. După încheierea transmisiunii și a scurtei conversații, linkul a dispărut de pe pagină.

