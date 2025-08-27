Prima pagină » Știri politice » Bolojan își pune speranța în CCR: „Ar fi greu de imaginat că Guvernul ar mai avea legitimitate”

Bolojan își pune speranța în CCR: „Ar fi greu de imaginat că Guvernul ar mai avea legitimitate”

27 aug. 2025, 22:04, Știri politice
Ilie Bolojan speră că pachetul 2 de măsuri să nu cadă la Curtea Constituțională. Premierul spune că pachetul 2 de măsuri este gata, va fi adoptat de Guvern la finalul săptămânii. Apoi, merge în Parlament. La final, intervine CCR, în condițiile unor sesizări.

Premierul transmite că a ținut cont de deciziile CCR emise din anii anteriori.

”Încercăm să pregătim pachetul ținând cont de deciziile CCR emise în anii anteriori.  Pachetul se referă strict la ceea ce se va întâmpla în viitor, adică la pensiile care vor intra în plată după intrarea în vigoare a legii. Sper ca, respectând toate deciziile Curții și legislația în vigoare, și argumentând mai clar, proiectul să aibă șanse mari să treacă de controlul constituțional. Acest pachet se referă la viitor. Sper că acest pachet să treacă de CCR”, declară Bolojan, într-un interviu la Antena 3.

Bolojan nu-și imaginează ce ar însemna ca al doilea pachet de măsuri să fie respins de CCR.

„Vă dați seama însă că, dacă un astfel de pachet ar fi respins de Curtea Constituțională, ar fi greu de imaginat că Guvernul ar mai avea legitimitatea de a corecta și alte nedreptăți acumulate.

(…) Am ajuns în această criză, nu luăm decizii cu inimă ușoară, dar uitați unde am ajuns spunând că există soluții magice. Nu există. Nu trebuie să te întinzi mai mult decât îți e plapuma.

Dacă nu treci un prim pachet nu mai ai legitimitatea. Lași alt guvern. Sunt pachete obligatorii.

După adoptarea acestui pachet împreună trecem. Dar nu mai putem continua cu aceste nedreptăți. „, declară premierul la Antena 3 CNN.

