05 nov. 2025, 16:28, Știri politice
Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România

Premierul Ilie Bolojan l-a primit miercuri pe Mark Rutte la Palatul Victoria, după ce Șeful NATO s-a văzut și a discutat cu președintele Nicușor Dan și cu liderii partidelor. Vizita lui Rutte vine într-un moment de importanță strategică pentru regiune, mai ales după retragerea militarilor americani de pe teritoriul României. 

Bolojan i-a prezentat lui Rutte Holul de Onoare din Guvern, unde cei doi nu au stat mai mult de 2 minute, grație jurnaliștilor care fotografiau întâlnirea, până să urce în Cabinetul premierului la discuții. În spatele celor doi oficiali se afla și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, alături de delagația NATO.

Vizita înaltului oficial al Alianţei Nord-Atlantice are loc în contextul participării acestuia la NATO Industry Forum. Acesta se desfăşoară miercuri şi joi la Bucureşti. Este un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, il primeste pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat in prima sa vizita in Romania de la preluarea conducerii Aliantei, miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

MApN precizează într-un comunicat că prin găzduirea acestui forum România își reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul Strategic dintre NATO și industria de apărare.

Forumul NATO pentru Industria de Apărare are loc la București

Evenimentul NATO-Industry Forum se desfășoară în București, în perioada 5-6 noiembrie 2025, la Marriot Grand Hotel, fiind co-organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al Cartierului General al NATO, sub patronajul Secretarului General al NATO, anunță MApN.

Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit la Palatul Cotroceni pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței. Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum pe 6 noiembrie 2025.

Forumul NATO pentru Industria de Apărare este un eveniment la nivel strategic care facilitează o colaborare directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului este ‘Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susținere’.

Forumul se va baza pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la modelarea modului în care acești bani sunt investiți pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capabilitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar, conform site-ului NATO.

NATO-Industry Forum reunește directori de companii industriale, lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și oficiali naționali, precum și lideri cheie din alte instituții.

Edițiile anterioare ale NATO-Industry Forum au avut loc la Washington D.C.(2019), Roma (2021) și Stockholm (2023).

