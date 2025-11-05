Prima pagină » Știri politice » Prima vizită în România a secretarului general al NATO după retragerea trupelor americane. Mark Rutte a fost primit la Cotroceni de Nicușor Dan

Sorin Avram
05 nov. 2025, 13:31, Știri politice
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România și este primit, la această oră, de președintele Nicușor Dan, la Cotroceni.

Mark Rutte, la Palatul Cotroceni, alături de Nicușor Dan

Mark Rutte va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare și se va întâlni cu președintele, premierul, precum și cu șefii celor două camere ale Parlamentului.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va avea discuții tête-à-tête cu secretarul general al NATO miercuri, de la ora 13.30. Apoi, vor avea convorbiri oficiale, urmate de un dineu și declarații de presă.

Nicușor Dan îi arată Palatul Cotroceni lui Mark Rutte

Pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

De la ora 16.00, Mark Rutte va fi primit de premierul Ilie Bolojan.

Secretarul general al NATO se va mai întâlni cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și cu alți oficiali.

În timpul șederii sale în România, Rutte va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, unde va vorbi despre importanța creșterii producției de apărare și despre valoarea unor legături mai strânse cu industria.

De asemenea, Rutte se va întâlni și cu studenții de la Universitatea din București.

