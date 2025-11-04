Prima pagină » Știri externe » NATO alocă încă 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina în 2026. UE nu se lasă mai prejos și contribuie și ea cu 1,8 miliarde de euro

04 nov. 2025, 20:47
În anul 2026, Ucraina beneficiază de un sprijin financiar masiv din partea Occidentului  – 60 de miliarde de dolari din partea NATO și 1,8 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Aceste sume uriașe reprezintă o susținere pe termen lung care contribuie la consolidarea capacităților Forțelor Armate ale Ucrainei și la cooperarea cu industria de apărare ucraineană, spun oficialii de la Kiev.

UE aprobă o nouă tranșă de 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina

Consiliul Uniunii Europene a aprobat marți cel de-al cincilea transfer de peste 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina prin intermediul mecanismului Ukraine Facility. Finanțarea europeană este destinată în principal consolidării stabilității macrofinanciare a Ucrainei. Plățile prin programul Ukraine Facility sunt strâns legate de Ukraine Plan, care definește strategia țării pentru reconstrucție și modernizare.

NATO – 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina în 2026

Pe lângă banii primiți din partea Uniunii Europene, NATO va aloca 60 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina în 2026. Mai mult, există așa-numitul „Pachet de asistență cuprinzător în NATO”, care prevede o serie de domenii de sprijin neletal pentru Kiev. Anunțul a fost făcut de șeful misiunii NATO din Ucraina, Patrick Turner, într-un interviu acordat publicației Suspilne din Ucraina.

„În 2024, țările NATO au oferit Ucrainei peste 50 de miliarde de dolari în asistență militară. Cifrele finale pentru acest an nu au fost încă stabilite. Guvernul ucrainean și-a informat partenerii, inclusiv NATO, că în 2026 bugetul total al apărării țării va fi de 120 de miliarde de dolari, din care jumătate va fi finanțat de Ucraina și jumătate de partenerii internaționali. Așadar, Inițiativa PURL  este o parte foarte importantă a acestui sprijin general, deși asistența generală nu se limitează la aceasta”, a declarat Patrick Turner.

Pe 14 iulie, Statele Unite și NATO au semnat acordul privind „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL), care prevede achiziționarea de arme americane de către Ucraina în detrimentul țărilor europene. Potrivit secretarului general al Alianței, Mark Rutte, în baza acordului, Kievul ar putea primi un număr mare de sisteme de apărare aeriană, rachete și muniții.

Se știe că Danemarca a alocat aproximativ 580 de milioane de coroane daneze (aproximativ 77,7 milioane de euro) pentru acest program prin inițiativa „Listei de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL), Suedia –  aproximativ 240 de milioane de euro, iar Norvegia – aproximativ 118 milioane de euro. Olanda a finanțat anterior pachetul de prim ajutor în cadrul PURL, în valoare de 500 de milioane de euro. Germania s-a alăturat și ea programului.

Mark Rutte: Este important să crească numărul de țări care ajută financiar Ucraina

După întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, din 24 septembrie, Volodimir Zelenski a menționat că, la două luni de la crearea programului PURL, cuantumul acestuia a ajuns deja la 2,1 miliarde de dolari . Rutte a subliniat că este important să se crească numărul de contribuții și de țări care participă la inițiativă.

Pe lângă PURL, mai există și așa-numitul „Pachet de asistență cuprinzător pentru Ucraina” (CAP – Comprehensive Assistance Packag), care prevede o serie de domenii de sprijin neletal pentru Ucraina. Acesta acoperă atât asistența legată de condițiile de pe câmpul de luptă, cât și programe pe termen lung, cum ar fi sprijinirea spitalelor sau ajutorarea veteranilor. Pachetul CAP este unul dintre domeniile prioritare ale asistenței NATO, spune Turner.

