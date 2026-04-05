Ilie Bolojan a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, în care spune că pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere şi că, în contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esenţial ca NATO să rămână unit şi puternic.

„Astăzi marcăm 22 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, un moment care a consolidat decisiv securitatea și parcursul nostru euroatlantic. Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere. În același timp, apartenența la Alianță vine cu responsabilități, pe care ni le asumăm constant, prin contribuții concrete la securitatea colectivă și printr-o prezență activă alături de aliați”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Bolojan: „Este esenţial ca NATO să rămână unit şi puternic”

El precizează că, în contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esenţial ca NATO să rămână unit şi puternic.

„Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferenţa şi garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri”, spune premierul.

Bolojan dă asigurări că România va continua să investească în apărare, să îşi modernizeze Armata şi să îşi consolideze rolul de partener de încredere pe Flancul Estic, contribuind activ la securitatea euroatlantică.

„Le mulţumesc tuturor celor care, prin munca şi dedicarea lor, întăresc zi de zi rolul României în NATO. La mulţi ani, România! La mulţi ani, NATO!”, conchide șeful Executivului.

