Bolojan spune că nu este certă eliminarea plafonării la gaze. „Dar nici n-o putem lungi foarte mult”

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că decizia privind eliminarea plafonării prețului la gaze nu este luată încă, deși autoritățile trebuie să acționeze rapid.

„Să vedem ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piața de gaz, posibilele efecte și efectele în zona inflaționistă. Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici n-o putem lungi foarte mult”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că România se află într-o procedură de infringement european din cauza actualei formule de plafonare.

„Noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare și nu mai avem foarte mult timp, suntem la nivel de luni, în care am putea să facem o anumită formulă tranzitorie”, a adăugat el.

Bolojan a precizat că decizia finală va fi luată după analize detaliate.

„Trebuie să vedem cum vom gestiona lucrurile în perioada următoare. Cel mult într-o săptămână-două vom lua o decizie în baza analizelor care se fac, în așa fel încât să fie o decizie predictibilă”, a subliniat premierul.

După expirarea perioadei de plafonare, în lipsa unei noi intervenții legislative, piața gazelor ar urma să funcționeze în regim complet liberalizat.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că există în prezent oferte în piață sub prețul plafonat și că, în cel mai pesimist scenariu, ar putea exista o prelungire de un an a schemei, cu reducerea graduală a plafonului, pentru a evita majorări abrupte.

