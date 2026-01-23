Prima pagină » Știri politice » Bolojan spune că nu este certă eliminarea plafonării la gaze. „Dar nici n-o putem lungi foarte mult”

Bolojan spune că nu este certă eliminarea plafonării la gaze. „Dar nici n-o putem lungi foarte mult”

23 ian. 2026, 14:25, Știri politice

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că decizia privind eliminarea plafonării prețului la gaze nu este luată încă, deși autoritățile trebuie să acționeze rapid.

Să vedem ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piața de gaz, posibilele efecte și efectele în zona inflaționistă. Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici n-o putem lungi foarte mult”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că România se află într-o procedură de infringement european din cauza actualei formule de plafonare.

Noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare și nu mai avem foarte mult timp, suntem la nivel de luni, în care am putea să facem o anumită formulă tranzitorie”, a adăugat el.

Bolojan a precizat că decizia finală va fi luată după analize detaliate.

Trebuie să vedem cum vom gestiona lucrurile în perioada următoare. Cel mult într-o săptămână-două vom lua o decizie în baza analizelor care se fac, în așa fel încât să fie o decizie predictibilă”, a subliniat premierul.

După expirarea perioadei de plafonare, în lipsa unei noi intervenții legislative, piața gazelor ar urma să funcționeze în regim complet liberalizat.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că există în prezent oferte în piață sub prețul plafonat și că, în cel mai pesimist scenariu, ar putea exista o prelungire de un an a schemei, cu reducerea graduală a plafonului, pentru a evita majorări abrupte.

Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă

Bolojan îi dă replica lui Rareș Bogdan, după ce l-a acuzat că ține mai mult la USR decât la PNL: „Primarii nu rămân cu mai puțini bani”

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL După Războiul Premierilor, vine Războiul Primarilor. Ciucu îi dă replica lui Băluță: „Îi voi explica în mod clar ceea ce se face că nu înțelege”
15:28
După Războiul Premierilor, vine Războiul Primarilor. Ciucu îi dă replica lui Băluță: „Îi voi explica în mod clar ceea ce se face că nu înțelege”
APĂRARE Zelenski vede un viitor glorios pentru Ucraina. „Avem cea mai mare armată cu o experiență reală de război”
15:02
Zelenski vede un viitor glorios pentru Ucraina. „Avem cea mai mare armată cu o experiență reală de război”
NEWS ALERT Bolojan va aproba bugetul pe 2026 chiar și fără decizia CCR pe pensiile magistraților: „Bugetul trebuie să fie adoptat în condițiile posibile”
14:33
Bolojan va aproba bugetul pe 2026 chiar și fără decizia CCR pe pensiile magistraților: „Bugetul trebuie să fie adoptat în condițiile posibile”
FLASH NEWS Bolojan îi dă replica lui Rareș Bogdan, după ce l-a acuzat că ține mai mult la USR decât la PNL: „Primarii nu rămân cu mai puțini bani”
14:07
Bolojan îi dă replica lui Rareș Bogdan, după ce l-a acuzat că ține mai mult la USR decât la PNL: „Primarii nu rămân cu mai puțini bani”
FLASH NEWS Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă
13:42
Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă
CONTROVERSĂ „Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
13:39
„Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cum era să izbucnească Primul Război Mondial cu doi ani mai devreme

Cele mai noi

Trimite acest link pe