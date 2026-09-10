Bolojan nu-și asumă situația critică din spitalele rămase fără medicamente, din cauza blocajului bugetar

Ilie Bolojan, premierul demis al României, dă vina pe Ministerul Sănătății, după ce mai multe spitale din Capitală au anunțat, joi 10 septembrie, că au stocuri critice de medicamente și materiale sanitare, în contextul lipsei de fonduri. Amintim că lipsa unui Guvern cu puteri deplină împiedică rectificările bugetare, ce ar putea contribui la gestionarea situației.

Întrebat de rectificările bugetare, Ilei Bolojan a afirmat că anumite ministere, cum ar fi Ministerul Sănătății, nu și-au gestionat corect fondurile, motiv pentru care este nevoie de rectificare bugetară.

„La Sănătate nu s-au previzionat corect cheltuielile, este nevoie de rectificări”, a declarat Ilie Bolojan.

Manager spital: „Suntem într-o situație critică spre foarte gravă”

Situație critică în mai multe spitale din Capitală, cum ar fi unitățile de primiri urgențe de la Bagdasar-Arseni, Pantelimon și Floreasca. Situația financiară pune presiune și pe spitalele de copii, precum Marie Curie și Grigore Alexandrescu, care ar putea întâmpina dificultăți dacă fondurile necesare nu sunt suplimentate.

La Spitalul Bagdasar-Arseni, de exemplu, UPU nu mai are substanță de contrast pentru investigațiile CT necesare pacienților cu politraumă, cazuri încadrate la urgențe de nivel 0. Managerii avertizează că situația s-ar putea agrava în următoarea perioadă dacă spitalele nu primesc rapid bani, notează Antena 3.

Mănușile sterile ar mai ajunge pentru maximum o săptămână, perfuzoarele pentru aproximativ opt zile, iar hârtia pentru EKG pentru circa șapte zile.

„Suntem într-o situație critică spre foarte gravă”, a avertizat managerul.

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a vorbit despre un „mare dezechilibru” în sistemul sanitar și a avertizat că reducerile bugetare ar putea produce unul dintre cele mai grave blocaje din ultimii ani.