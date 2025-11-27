Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va fi condusă de Anișoara Ulcelușe, unde tocmai a fost numită de premierul Bolojan, după ce a câștiga concursul de selecție a conducerii agenției. În funcțiile de vicepreședinți ai AMEPIP au fost numiți Bogdan-Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu.

Anișoara Ulcelușe, noua șefă la AMEPIP

Prima procedură de selecție pentru conducerea AMEPIP s-a finalizat în decembrie 2023, dar în iulie 2024 cei trei și-au dat demisia după ce au fost aleși prin conflict de interese sau nu aveau experiența necesară.

Anișoara Ulcelușe a lucrat la Comisia Europeană în mai multe funcții, iar potrivit propriului CV, a fost șefă de unitate la Comisia Europeană li a lucrat anterior la Anchor Grup, Zentiva, Deloitte, GSK și Metro Cash & Carry România. Anișoara Ulceluse deține un master în administrarea afacerilor (1994-1994) la Ecole des hautes Etudes commerciales și MBA la Bocconi, Milano.