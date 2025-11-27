Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va fi condusă de Anișoara Ulcelușe, unde tocmai a fost numită de premierul Bolojan, după ce a câștiga concursul de selecție a conducerii agenției. În funcțiile de vicepreședinți ai AMEPIP au fost numiți Bogdan-Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu.
Prima procedură de selecție pentru conducerea AMEPIP s-a finalizat în decembrie 2023, dar în iulie 2024 cei trei și-au dat demisia după ce au fost aleși prin conflict de interese sau nu aveau experiența necesară.
Super-agenția AMEPIP urmează să controleze toate companiile de stat din România.
Selecția conducerii instituției trebuie să fie complet finalizată până pe 28 noiembrie, pentru ca România să poată primi 330 de milioane de euro din PNRR.
Au fost dezvăluite nereguli cu anterioarele două proceduri de selecție a conducerii instituției.
