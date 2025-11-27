Prima pagină » Știri politice » Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR

27 nov. 2025, 11:34, Știri politice
Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor - 330 mil. euro din PNRR

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va fi condusă de Anișoara Ulcelușe, unde tocmai a fost numită de premierul Bolojan, după ce a câștiga concursul de selecție a conducerii agenției. În funcțiile de vicepreședinți ai AMEPIP au fost numiți Bogdan-Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu.

Anișoara Ulcelușe, noua șefă la AMEPIP

Anișoara Ulcelușe a lucrat la Comisia Europeană în mai multe funcții, iar potrivit propriului CV, a fost șefă de unitate la Comisia Europeană li a lucrat anterior la Anchor Grup, Zentiva, Deloitte, GSK și Metro Cash & Carry România. Anișoara Ulceluse deține un master în administrarea afacerilor (1994-1994) la Ecole des hautes Etudes commerciales și MBA la Bocconi, Milano.

Miza numirilor AMEPIP – 330 de milioane de euro

Super-agenția AMEPIP urmează să controleze toate companiile de stat din România.

Selecția conducerii instituției trebuie să fie complet finalizată până pe 28 noiembrie, pentru ca România să poată primi 330 de milioane de euro din PNRR.

Au fost dezvăluite nereguli cu anterioarele două proceduri de selecție a conducerii instituției.

Prima procedură de selecție pentru conducerea AMEPIP s-a finalizat în decembrie 2023, dar în iulie 2024 cei trei și-au dat demisia după ce Economedia a dezvăluit că ei au fost aleși prin conflict de interese sau nu aveau experiența necesară.

Comportament bizar al lui Nicușor Dan în Parlament. Polemizează cu Bolojan, încalcă protocolul, mută sticlele cu apă și gesticulează haotic

Găurile negre ale statului. Cele mai neprofitabile companii de stat din România au adunat pierderi de 9 miliarde de lei în ultimii 17 ani

