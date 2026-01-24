După ce președintele Nicușor Dan a anunțat că se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani și Iași, premierul Ilie Bolojan a transmis că nu va pleca din București.

Sâmbătă dimineață, la ora 10:00, premierul Bolojan va participa la ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Ce poți face în București pe 24 ianuarie 2026

La București, reprezentanții Statului Major al Forțelor Navale vor fi prezenți la ceremonia militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, care se va desfășura la ora 10:00, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Patriarhiei Române.

Cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, realizată sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național Cotroceni își va deschide porțile pentru public. Atracția principală a evenimentului o reprezintă Sabia de paradă a principelui Alexandru Ioan Cuza, o piesă de mare valoare istorică.

