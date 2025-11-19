Bolojan se laudă singur: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. România e pe calea cea bună

Premierul Ilie Bolojan spune, miercuri, că măsurile de redresare pe care le-au luat până acum funcţionează, el precizând că România e pe calea cea bună.

„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”, transmite Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul arată că, în trimestrul al III-lea, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%, astfel că, de la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei, o creştere de 9,9 miliarde lei.

„Impozitul pe venit – creştere cu 16,5%. Încasările din TVA – creştere cu 14,8%. Veniturile din accize – creştere cu 11%. Contribuţiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus. Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie–septembrie cu 630 de milioane de lei”, subliniază premierul.

Șeful Guvernului arată că „în luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei faţă de aceeaşi lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei iar comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% faţă de acelaşi semestru din 2024.

„Cu toate greutăţile, am deblocat şi renegociat fondurile europene prin programul PNRR, accelerând plăţile în a doua jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie–iunie s-au făcut plăţi de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie–septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro. Faţă de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi. Faţă de 1 iulie, România se împrumută mai ieftin pe toate maturităţile şi în toate monedele, ceea ce reflectă încrederea crescută a pieţelor în măsurile luate şi în stabilitatea economiei”, notează el.

Șeful Executivului arată că titlurile în lei sunt în scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani şi cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani iar ritlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani şi 49 de puncte de bază la 10 ani.

„Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiţii, educaţie sau sănătate. Investiţiile au crescut şi devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investiţiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene şi proiectele aflate în derulare”, arată premierul

El precizează că deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026.

„Mulţumesc tuturor colegilor care au lucrat pentru aceste rezultate. Mulţumesc românilor care au înţeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăşi un moment dificil! Am toată încrederea că, dacă vom menţine acest curs, România va reuşi să-şi atingă potenţialul, iar viaţa românilor va fi predictibilă şi prosperă”, mai spune Bolojan.

