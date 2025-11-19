Prima pagină » Știri politice » Bolojan se laudă singur: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. România e pe calea cea bună

Bolojan se laudă singur: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. România e pe calea cea bună

19 nov. 2025, 20:00, Știri politice
Bolojan se laudă singur: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. România e pe calea cea bună

Premierul Ilie Bolojan spune, miercuri, că măsurile de redresare pe care le-au luat până acum funcţionează, el precizând că România e pe calea cea bună.

„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”, transmite Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul arată că, în trimestrul al III-lea, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%, astfel că, de la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei, o creştere de 9,9 miliarde lei.

„Impozitul pe venit – creştere cu 16,5%. Încasările din TVA – creştere cu 14,8%. Veniturile din accize – creştere cu 11%. Contribuţiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus. Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie–septembrie cu 630 de milioane de lei”, subliniază premierul.

Șeful Guvernului arată că „în luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei faţă de aceeaşi lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei iar comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% faţă de acelaşi semestru din 2024.

„Cu toate greutăţile, am deblocat şi renegociat fondurile europene prin programul PNRR, accelerând plăţile în a doua jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie–iunie s-au făcut plăţi de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie–septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro. Faţă de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi. Faţă de 1 iulie, România se împrumută mai ieftin pe toate maturităţile şi în toate monedele, ceea ce reflectă încrederea crescută a pieţelor în măsurile luate şi în stabilitatea economiei”, notează el.

Șeful Executivului arată că titlurile în lei sunt în scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani şi cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani iar ritlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani şi 49 de puncte de bază la 10 ani.

„Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiţii, educaţie sau sănătate. Investiţiile au crescut şi devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investiţiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene şi proiectele aflate în derulare”, arată premierul

El precizează că deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026.

„Mulţumesc tuturor colegilor care au lucrat pentru aceste rezultate. Mulţumesc românilor care au înţeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăşi un moment dificil! Am toată încrederea că, dacă vom menţine acest curs, România va reuşi să-şi atingă potenţialul, iar viaţa românilor va fi predictibilă şi prosperă”, mai spune Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noua variantă a legii privind pensionarea magistraților a fost pusă în transparență decizională. Ce prevede actul normativ susținut de Bolojan

Bolojan anunță finalizarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, însă cu o modificare: Perioada de tranziție crește de la 10 la 15 ani

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
VIDEO Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
12:43
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
EXCLUSIV Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
12:43
Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor