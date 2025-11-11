Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații”

Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații"

11 nov. 2025, 10:31, Știri politice
11:23

Călin Georgescu, prezent la Buftea pentru semnarea controlului judiciar

Călin Georgescu a ieșit din biserică și este întâmpinat de zeci de persoane care scandează: „Călin, te iubim” și „Călin Georgescu este președinte”. În fiecare marți, fostul candidat la prezidențiale se prezintă la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

11:17

Călin Georgescu a ajuns la Buftea

Călin Georgescu a ajuns la Buftea, în urmă cu scurt timp. A intrat în biserică, pentru a se ruga, așa cum obișnuiește înainte de semnarea controlului judiciar.

„Trăim într-o țară unde la fiecare respirație parcă vine o factură. Și eu spun că nu există reformă, este doar trădare, pentru că statul ilegitim de azi nu apără națiunea română, nu apără pământul ei, nu apără copiii noștri, nu apără mamele noastre, nu apără cultura noastră, nu apără istoria noastră, ci îi apără pe străini de noi. Și asta se vede. Eu spun să nu ne lăsăm înșelați pentru că mașinile noastre, casele noastre, vacanțele noastre, supermarketurile, mall-urile, comerțul nostru, sunt pentru profitul lor, al străinilor. Astăzi antreprenorii români se sting, tinerii noștri pleacă, bătrânii mor în tăcere, învățământul este crucificat iar parlamentul

României este o tejghea a unui troc ieftin și al servilismului, Pentru că politicul românesc are convingeri de portofel principial și aproape de poporul român până la prima sacoșă de bani, așa cum ați văzut. Și atunci idealurile politicienilor și al altor profitori de ocazie țin până la primul avantaj personal. Din acel moment, convingerile se transformă în interese meschine. Și eu vă spun așa, că suveranitatea este absolută și punct. Ea exclude orice fel de subordonare și de compromis față de oricine și fața oricui. Și sper ca acest lucru să fie foarte clar pentru toată lumea.

Pentru că sistemul, el crede că știe. Săracii, ei nu știu că Dumnezeu știe tot, iar poporul român cel drept credincios, iubitor de Dumnezeu, aflat și regăsit în unitatea credinței s-a trezit. Și alături de el s-au trezit multe popoare în Europa. Valul neîncrederii este de neoprit în toată Europa. Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa, ci reprezintă numai interesele meschine din spatele lor. Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele”, a declarat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a ajuns marți dimineață, 11 noiembrie 2025, în fața instanței Judecătoriei Sectorului 1. Fostul candidat la prezidențiale 2024 este prezent la primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. După ieșirea din judecătorie, în fața jurnaliștilor, acesta a avut un mesaj tranșant pentru clasa politică românească.

În cursul zilei de marți, 11 noiembrie 2025, Călin Georgescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1, fiind prezent la primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Tot marți, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 trebuie să ajungă și la secția de poliție din Buftea pentru semnarea controlului judiciar.

„Justiția zidește statul și corupția surpă”

În fața jurnaliștilor, fostul candidat la prezidențiale 2024 a transmis un mesaj tranșant pentru clasa politică din România.

„Știți cum e? Marele Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politică românească: păduchi-păduchi și păduchi cu explicații. În orice caz, astăzi 11 noiembrie îl cinstim pe sfântul mare Mina, ocrotitotul celor păgubiți de dreptate și adevăr. Și, în această situație, noi, oamenii, atuncea când vedem că dreptatea oamenilor nu e la fel cu dreptatea lui Dumnezeu năzuim și cerem ajutorul sfinților, care prin rugăciunea lor aduc dreptatea lui Dumnezeu. Ce pot să va spun astăzi este așa că, vedeți dvs., Justiția zidește statul și corupția surpă.

În momentul în care trădarea independenței Justiției este anulată lucrurile cad în derizoriu pentru că nu poți să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poți să dai legi pentru așa ceva. Pentru că libertatea de exprimare este definiția democrației adevărate. Orice atentat la libertatea de exprimare este o treaptă către dictatură. De aceea constat și spun că tot ceea ce mi se întâmplă și toate acuzațiile aduse mie legate de libertatea de exprimare care, atenție, înseamnă că ești liber să spui orice, chiar și adevărul. Deci, în această situație libertatea de exprimare este faptul că ne-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci este o umilință la adresa poporului român”, a declarat Georgescu.

El precizează că pentru ca Justiția să fie „puternică”, nu trebuie să fie „demonizată”.

„Am expus o serie întreagă de motive care în mod normal nu pot duce decât la o singură soluție legală și temeinică, și anume restituirea cauzei la Parchet. Acum vom vedea. Cert e că noi avem încredere în Justiție. Un lucru, însă, trebuie să fie foarte clar: ca să avem o Justiție puternică, ea trebuie sprijinită, nu demonizată”, a mai spus Georgescu.

Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român"
11:08
Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
SCANDAL Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
10:55
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
CONTROVERSĂ Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
10:46
Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
„CÂȘTIGĂTORUL din umbră” al prezidențialelor, noapte albă în două cluburi de fiță din centrul Capitalei. Cu cine „s-a alintat” la cocktail-uri
10:06
„CÂȘTIGĂTORUL din umbră” al prezidențialelor, noapte albă în două cluburi de fiță din centrul Capitalei. Cu cine „s-a alintat” la cocktail-uri
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție”
09:51
Sorin Grindeanu: „Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție”
LIVE UPDATE 🚨 Președintele Nicușor Dan se antepronunță și spune că va bloca de la început o anchetă penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după solicitarea CSM către Parchetul General: „Nu voi semna începerea urmăririi penale”
08:32
🚨 Președintele Nicușor Dan se antepronunță și spune că va bloca de la început o anchetă penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după solicitarea CSM către Parchetul General: „Nu voi semna începerea urmăririi penale”
