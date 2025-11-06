Prima pagină » Actualitate » DOSARUL lui Călin Georgescu ar putea să sară în aer. Avocații cer judecătorilor să restituie rechizitoriul Parchetului General. Ce „probleme” au descoperit

Ruxandra Radulescu
06 nov. 2025, 15:58, Actualitate
Avocații lui Călin Georgescu cer judecătorilo Curții de Apel București să restituie rechizitoriul la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Apărătorii fostului prezidențiabil invocă faptul că procurorul Remus Popa, șeful Serviciului de Urmărire Penală  din Parchet, cel care a confirmat rechizitoriul, figurează că ar fi făcut el însuși acte de urmărire penală în dosarul lui Georgescu, ceea ce este interzis de Codul de Procedură Penală.

De asemenea, avocații lui Călin Georgescu susțin că semnătura de pe prima pagină a actului de acuzare nu i-ar aparține procurorului Remus Popa, ci adjunctului SUP, Ioan Șandru.

Avocații lui Călin Georgescu argumentează, în solicitarea de restituire a rechizitoriului, că verificarea actului de acuzare pentru legalitate și temeinicie a fost efectuata cu încălcarea normelor legale.

Concret, potrivit art. 328 alin. 1 din Codul de procedura penală:

„Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior.

Când a fost întocmit de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție, rechizitoriul este verificat de procurorul-șef de secție, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet (n.r. Procurorul General Alex Florența)”.

Acuzații de lipsă de imparțialitate și fals în documente la adresa procurorului Remus Popa, care a confirmat rechizitoriul lui Georgescu

În solicitarea către Curtea de Apel, avocații lui Călin Georgescu invocă faptul că procurorul Remus Popa, cel care a instrumentat dosarul lui Georgescu, ar fi făcut acte de urmărire penală în dosar.

De asemenea, apărătorii fostului prezidențiabil mai aduc în atenție faptul că semnătura de pe prima pagină a rechizitoriului nici măcar nu i-ar aparține lui Popa.

„Procurorul Remus-Iulian Popa – Șeful Secției de urmărire penala din PICCJ – care figurează ca fiind cel care ar fi confirmat rechizitoriul nr. 6720/284/P/2024 – a întocmit el însuși acte de urmărire penala în dosar, fiind autorul procesului-verbal de sesizare din oficiu, susțin avocații. Or, este evident ca niciun procuror nu se poate verifica pe sine însuși.

In al doilea rând, după cum vedeți în facsimilul 1, lângă semnătura din dreptul lui Remus Popa a fost scris un „p” de mână – ceea ce poate însemna că altcineva a semnat pentru șeful SUP. În aceste condiții, apărătorii lui Georgescu cer ca Parchetul General să comunice Curții de Apel București numele procurorului a cărui semnătură apare în colțul din dreapta-sus al primei pagini a rechizitoriului”

Faza de camera preliminara a dosarului nr. 6008/2/2025 va fi soluționată de către magistratul CAB Mihai-Paul Cozma – un judecător cunoscut pentru soluțiile prin care a demontat abuzuri ale DNA.

Cum argumentează avocații lui Călin Georgescu

„IV. Lipsa avizării rechizitoriului de către procurorul ierarhic superior

Conform art. 328 Cpp, ‘rechizitoriul se limitează la fapta si persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penala si cuprinde in mod corespunzător mențiunile prevazute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta reținută in sarcina inculpatului si încadrarea juridica a acesteia, probele si mijloacele de proba, cheltuielile judiciare, mențiunile prevazute la art. 330 si 331, dispoziția de trimitere in judecata, precum si alte mențiuni necesare pentru soluționarea cauzei. Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalității si temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmit de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție, rechizitoriul este verificat de procurorul-șef de secție, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet. In cauzele cu arestați, verificarea se face de urgenta si înainte de expirarea duratei arestării preventive’.

Din perspectiva avizării rechizitoriului de către procurorul ierarhic superior, apărarea apreciază ca nu au fost respectate dispozițiile legale enunțate anterior.

Astfel, analizând prima fila a rechizitoriului, putem observa ca este menționat numele domnului procuror Remus Iulian POPA, însa semnătura este total diferita față de cea imprimata la finalul procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 18 decembrie 2024 (filele 1-5 vol. 3 DUP).

În atare condiții, este de datoria parchetului să precizeze cine a verificat sub aspectul legalității și temeiniciei rechizitoriul și implicit cine a semnat avizarea rechizitoriului, în numele și pentru domnul procuror Remus Iulian POPA, pentru ca atât apărarea, cât și judecătorul de cameră să poate verifica legalitatea acestui demers juridic.

În continuare, pornind de la premisa ca rechizitoriul a fost verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de către domnul procuror Remus Iulian POPA (improbabila), analizând actele și lucrările dosarului am observat faptul că dansul a efectuat acte de urmărire penală în cauză, întocmind procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 18 decembrie 2024, (filele 1-5 vol. 3 DUP).

Rechizitoriul este verificat de către domnul procuror Remus Iulian POPA, care, la fila 9, cuprinde următoarele mențiuni:

„La data de 18 decembrie 2024 a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala, sub nr. 75/76/P/2024, dosarul penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de comunicarea de informatii false, fapta prev. de art. 404 Cod penal, presupus comisa de catre Georgescu Calin, si favorizarea faptuitorului, fapta prev. de art. 269 Cod penal, presupus comisa de catre judecatorul Stoicescu Adriana Petronela din cadrul Curtii de Apel Timisoara’

Rechizitoriul fiind verificat sub aspectul legalității si temeiniciei de către procurorul-șef de secție, care a întocmit si procesul verbal de sesizare din oficiu, parte a rechizitoriului, reprezinta o verificare a propriei activități judiciare.

Astfel, fiind întocmite acte de urmărire penala cu privire la care se face referire in cuprinsul rechizitoriului, apreciem ca, in mod nelegal, domnul procuror Remus Iulian POPA a verificat sub aspectul legalității si temeiniciei rechizitoriul in prezenta cauza.

Vătămarea intereselor procesuale ale inculpatului CALIN GEORGESCU este evidenta: verificarea rechizitoriului de către un procuror care nu a efectuat acte de urmărire penala in cauza cel puțin creează o aparență de imparțialitate a acestuia.

In concluzie, având in vedere toate cele menționate, in temeiul dispozitiilor art. 345 alin. 3 C.p.p., va solicitam, in principal, sa puneti in vedere Parchetului ca in termen de 5 zile sa remedieze neregularitatile, iar in subsidiar, in ipoteza neremedierii neregularitatii Rechizitoriului, in temeiul art. 346 alin. 3 lit. a) C.p.p., solicitam restituirea prezentei cauze la Parchet”, se arată în solicitarea avocaților lui Georgescu.

