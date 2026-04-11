Călin Georgescu, mesaj adresat românilor în noaptea de Înviere

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a adresat un mesaj românilor de pretutindeni, în noaptea de Înviere.

Fostul candidat la președinție a adresat un îndemn la pace sufletească către toți românii.

„Să mergem la Slujba de Înviere și să ne întâlnim cu toții în rugăciune pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru pace în lume”, a transmis Călin Georgescu.

„Hristos a înviat este o realitate, este un fapt istoric care nu se învață în școală sau din cărți, ci se trăiește prin credință, așa cum i-a spus Mântuitorul nostru după înviere Sfântului Apostol Toma.

Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut să stăruim în credință, mai ales în aceste vremuri conflictuale, de mare încercare, pe care le traversăm.

Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, pentru că moartea este prețul păcatului nostru, pe care îl vedem și astăzi, când asistăm la un faliment moral al vieții moderne, venit din puțina noastră credință. Să credem deci în lumina învierii lui Hristos, ca să umblăm în lumină și să fim fii ai luminii.

Naturalețea și simplitatea sunt însemnul nobleții. Așa a fost poporul nostru în istorie, nobil și măreț și așa se cade să fim și noi astăzi, ca odată cu această sfântă sărbătoare Învierii, să rodească în poporul român o virtute de care avem atâta nevoie astăzi armonia”